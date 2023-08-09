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Уникальное видео🎞🎞🎞 Первый тренер Месси рассказывает о дебюте Лео в футболе - он вышел на поле лишь по стечению обстоятельств😱

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Сальвадор Рикардо Апарисио уговаривал маму Месси, чтобы выпустить того играть.

«Грандоли» – это первый клуб в карьере легенды. Туда он попал раньше, чем в «Ньюэллс Олд Бойз», которые известны нам гораздо больше. Тренировал «Грандоли» Сальвадор Рикардо Апарисио, которому впоследствии начал помогать отец Месси.

Узнаете легенеду?

Вот что Апарисио рассказывал о первом матче Лео.

«Мне не хватало одного игрока, чтобы укомплектовать команду 1986 года рождения. Я ждал его с футболкой в​ руке, пока остальные разминались. Но он не пришел, а тут рядом был мальчик, играющий в мяч со стеной трибуны. Я задумался, говоря про себя: «Черт побери...я не знаю, умеет ли он играть, но...». И я пошел поговорить с бабушкой, которая имела большую страсть к футболу, и сказал: «Позвольте мне «одолжить» его». Она хотела видеть его на поле. Много раз она просила меня испытать его. Перечисляла столько всего, что он уже умеет. Мать или тетка, я не помню точно, не хотела этого: «Он слишком мал, другие гораздо больше». Я попытался ее успокоить: «Поставлю его здесь, успокойтесь, если его ударят или заденут сильно, я остановлю матч и «сниму» с игры».

А затем ...Я дал ему футболку и выпустил на поле. Первый мяч прошел мимо него с правой стороны, я посмотрел на него и...ничего». Дон Апа, как его называют здесь, поднялся со стула и повторил удивляющую фразу о маленьком Месси, через некоторое время снова сел и объяснил: «Он левша, поэтому не принял тот мяч». И продолжил: «Следующий мяч полетел уже на левую ногу, он поймал его, после чего дриблингом прошел одного, второго, и еще одного. Я крикнул ему: «Бей его, бей!». Он боялся, что кто-то может помешать, сделать ему больно, но он бежал и бежал. Я не помню, забил ли он тогда, но я никогда не видел ничего подобного. Я сказал себе: «Этого я уже не отпущу. И не отпустил».

1 комментарий

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predMBAPPE
Величайший среди великих😎👑🇦🇷
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