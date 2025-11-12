Лучшие трансферы лета. Самые результативные новички клубов топ-5 Европы

Футбольный сезон-2025/26 длится уже несколько месяцев, а значит, можно делать первые выводы об успешности летних трансферов клубов из топ-5 Европы.

Портал Score90 изучил статистику игроков, сменивших клубную прописку этим летом. Критерии для составления топов простые: лучший бомбардир, лучший ассистент, лучший по «гол+пас». Выбирали из футболистов, которые начали сезон-2025/26 в топ-5 лиг Европы, а результативные действия считали по всем турнирам.

Лучшим ассистентом на этом отрезке сезона оказался Маркус Рэшфорд, которого летом «Барса» арендовала у «Манчестер Юнайтед». В 16-ти матчах кампании новичок «блауграны» отдал девять голевых передач.

Лучшие ассистенты, летом сменившие клуб, в топ-5 Европы сезона-2025/26

А лучшим бомбардиром оказался Луис Диас. Летом «Бавария» заплатила «Ливерпулю» за колумбийца 70 млн евро – третье самое дорогостоящее приобретение в истории клуба. Вингер потраченные средства оправдывает: 11 голов в 17-ти матчах.

Лучшие бомбардиры, летом сменившие клуб, в топ-5 Европы сезона-2025/26

Лучо возглавил рейтинг и по «гол+пас», сделав 16 результативных действий за «Баварию», Маркус отстал совсем немного – 15 по «гол+пас». Как не отметить старину Обамеянга, вернувшегося в Европу? За 14 матчей в составе «Марселя» Пьер-Эмерик сделал 11 голевых действий.

Лучшие по «гол+пас» среди игроков топ-5 Европы, летом сменивших клуб

Как думаете, кто из новичков оказался наиболее полезен своей команде?