Карло Анчелотти залетел на подкаст Гари Линекера The Rest Is Football. Дон Карло в футболе так много лет, что под его руководством успели поработать величайшие игроки разных поколений. Выбрать нескольких лучших из звезд, которых тренировал Папа Карло, невозможно. Это понимает и сам итальянец:

«Меня иногда просят собрать команду из лучших игроков, с которыми я когда-либо работал. Честно говоря, это невозможно. Ну например, если начать с голкиперов, в моих командах были Перуцци, Дида, Петр Чех, Нойер, Касильяс, Куртуа. Это я еще кого-то наверняка забыл. А, Буффон! С ним я работал в «Парме», когда начинал тренерскую карьеру».

Гари попросил Карло продолжить перечислять своих подопечных. Анчелотти не возражал:

«Дальше защитники: в Англии, например, я отдал свое сердце Джону Терри. Были также Рикарду Карвалью, Яп Стам, Мальдини, Неста, Серхио Рамос, Пепе, Варан. Это ведь невероятные футболисты!

Теперь полузащитники. Пирло, Хаби Алонсо, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро. Лэмпард, Баллак, Эссьен в «Челси». Я работал с Артуро Видалем, Зеедорфом, Гаттузо, Амброзини. Невероятно! А в списке моих лучших нападающих не хватает только Гари Линекера!»

Линекер отметил: «Да я бы ни за что не попал в этот список. Ты ведь фактически поработал с каждым топовым нападающим в современном футболе».

Вот это величие.