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У «Аль-Насра» Роналду новая шикарная гостевая форма - ее представили одновременно с презентацией Садьо Мане🔥🔥🔥

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Выглядит просто потрясающе.

Накануне «Аль-Наср» подтвердил трансфер Садьо Мане - команда из Саудовской Аравии сообщила о переходе футболиста во вторник. Сделку также подтвердила «Бавария».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб получит за сенегальского вингера 28-30 миллионов евро с учетом возможных бонусов. В «Аль-Насре» Садьо Мане будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. В «Баварии» он получал более 25 млн евро в год с учетом бонусов за количество матчей и трофеи до уплаты налогов.

Мане провел в «Баварии» один сезон – он перешел в клуб из «Ливерпуля». У него 12 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за мюнхенцев.

Во время презентации Садьо саудовский клуб также показал новую гостевую форму - отличительной особенностью является номера и фамилии футболистов, они выполнены в золотом цвете.

1 комментарий

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alim_liver_kz
под РМ косят
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