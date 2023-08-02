Выглядит просто потрясающе.

Накануне «Аль-Наср» подтвердил трансфер Садьо Мане - команда из Саудовской Аравии сообщила о переходе футболиста во вторник. Сделку также подтвердила «Бавария».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб получит за сенегальского вингера 28-30 миллионов евро с учетом возможных бонусов. В «Аль-Насре» Садьо Мане будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. В «Баварии» он получал более 25 млн евро в год с учетом бонусов за количество матчей и трофеи до уплаты налогов.

Мане провел в «Баварии» один сезон – он перешел в клуб из «Ливерпуля». У него 12 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за мюнхенцев.

Во время презентации Садьо саудовский клуб также показал новую гостевую форму - отличительной особенностью является номера и фамилии футболистов, они выполнены в золотом цвете.