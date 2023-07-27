11 комментариев

Феликс хочет перейти из «Атлетико» в «Барселону», а пока начал встречаться с девушкой экс-игрока «Реала» - Мартой Диас 😍😍😍
Бесстрашный португалец.
Как сообщает O Jogo, Жоау Феликс и инфлюэнсер Марта Диас, у которой 3,3 млн подписчиков в инстаграме, провели отпуск на Ибице.
Девушка родилась 30 октября 2000 года в Испании.
В прошлом месяце Жоау Феликс расстался с португальской моделью и инфлюэнсером Маргаридой Корсейру.
Марта Диас ранее встречалась с экс-защитником «Реала» Серхио Регилоном.
В сезоне-2022/23 испанец также выступал за «Атлетико».
Испанская пресса отметила, что Феликс активно взаимодействует с девушкой в инстаграме. Марта активно ведет страничку в этой социальной сети, также девушка ведет свой влог на YouTube, посвященный бьюти-тематике.
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