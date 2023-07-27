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Феликс хочет перейти из «Атлетико» в «Барселону», а пока начал встречаться с девушкой экс-игрока «Реала» - Мартой Диас 😍😍😍

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Бесстрашный португалец.

Как сообщает O Jogo, Жоау Феликс и инфлюэнсер Марта Диас, у которой 3,3 млн подписчиков в инстаграме, провели отпуск на Ибице.

Девушка родилась 30 октября 2000 года в Испании.

В прошлом месяце Жоау Феликс расстался с португальской моделью и инфлюэнсером Маргаридой Корсейру.

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Марта Диас ранее встречалась с экс-защитником «Реала» Серхио Регилоном.

В сезоне-2022/23 испанец также выступал за «Атлетико».

Испанская пресса отметила, что Феликс активно взаимодействует с девушкой в инстаграме. Марта активно ведет страничку в этой социальной сети, также девушка ведет свой влог на YouTube, посвященный бьюти-тематике.

11 комментариев

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AleksandrVAS
Эти Барби, как я понял не гласно прилагаются к клубным контрактам и переходят из рук в руки как кубки!
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Serdida Orayew
не знал что защитники реала выступают за Серхио Региона!;)))
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Rail Ragimkhanov
Никуя себе размер обуви
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zukarello
Спец по инфлюэнсерам
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ARIGAMI ARIGAMI
Спортс, зачем вы постите этих девушек? Это спортивный сайт в первую очередь, а хотя... спортивный я сказал?
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Нефанатик
Ответ Serdida Orayew
не знал что защитники реала выступают за Серхио Региона!;)))
Там главное по скорее накидать и запустить. Ведь новость такая горячая, могут опередить другие.
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Vikeif
Ответ Rail Ragimkhanov
Никуя себе размер обуви
Серьезно? Ты на обувь смотрел?
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Rail Ragimkhanov
Ответ Vikeif
Серьезно? Ты на обувь смотрел?
Конечно серьезно,смотрел , и там 41-42 минимум (видно для не слепых на фото , я в этом разбираюсь , придется поверить на слово) И это огромный размер, особенно для женщин .
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Rail Ragimkhanov
Ответ AleksandrVAS
Эти Барби, как я понял не гласно прилагаются к клубным контрактам и переходят из рук в руки как кубки!
Так и есть , кубки конференции
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Нефанатик
Ответ AleksandrVAS
Эти Барби, как я понял не гласно прилагаются к клубным контрактам и переходят из рук в руки как кубки!
Сейчас прибегут куколды во главе с ЗаРма и обвинят вас в оскорблении женщин.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ AleksandrVAS
Эти Барби, как я понял не гласно прилагаются к клубным контрактам и переходят из рук в руки как кубки!
А те, кто с этими Барби развлекаются Барбенгеймеры?
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