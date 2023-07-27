11 комментариев

Бесстрашный португалец.

Как сообщает O Jogo, Жоау Феликс и инфлюэнсер Марта Диас, у которой 3,3 млн подписчиков в инстаграме, провели отпуск на Ибице.

Девушка родилась 30 октября 2000 года в Испании.

В прошлом месяце Жоау Феликс расстался с португальской моделью и инфлюэнсером Маргаридой Корсейру.

Марта Диас ранее встречалась с экс-защитником «Реала» Серхио Регилоном.

В сезоне-2022/23 испанец также выступал за «Атлетико».

Испанская пресса отметила, что Феликс активно взаимодействует с девушкой в инстаграме. Марта активно ведет страничку в этой социальной сети, также девушка ведет свой влог на YouTube, посвященный бьюти-тематике.