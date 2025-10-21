Transfermarkt провел осеннее обновление стоимости футболистов из топ-5 лиг Европы и теперь делится итогами по всем пяти чемпионатам.

Ник Вольтемаде стал главным героем не только английского, но и европейского обновления. Новичок «Ньюкасла» теперь оценивается порталом в 65 млн евро, он подорожал на 35 млн евро – лучший рост в топовых лигах.

Немного от немца отстал Майкл Олисе, чья трансферная стоимость выросла на 30 млн евро. В тройку лучших вошел еще один представитель Бундеслиги – Джан Узун из «Айнтрахта», его стоимость выросла на 27 млн евро.

Игроки топ-5 Европы с наибольшим ростом трансферной стоимости после октябрьского обновления Transfermarkt

Игроков, показавших наибольших спад, много: Винисиус, Родри, Фил Фоден, Гави, Адемола Лукман и Виктор Бонифасе – все подешевели на 20 млн евро. Десятку дополнили четыре футболиста, чья стоимость снизилась на 10 млн евро: Букайо Сака, Флориан Виртц, Лаутаро Мартинес и Родриго Гоэс.

Игроки топ-5 Европы с наибольшим спадом трансферной стоимости после октябрьского обновления Transfermarkt

Четверка самых дорогостоящих футболистов не изменилась: Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем, которых оценивают в 180 млн евро, а также Ламин Ямаль – 200 млн евро делают его самым дорогим на планете. Винисиус, Сака и Виртц хоть и подешевели, но все еще входят в десятку футболистов с самой высокой трансферной стоимостью в мире.

Топ-20 самых дорогостоящих игроков планеты

Как вам такие изменения? Все ли оправданы?