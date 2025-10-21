2 мин.

🤑 Ямаль за 200 млн – все еще самый дорогой на планете. Главные изменения трансферной стоимости игроков в топ-5 Европы

Transfermarkt провел осеннее обновление стоимости футболистов из топ-5 лиг Европы и теперь делится итогами по всем пяти чемпионатам.

Ник Вольтемаде стал главным героем не только английского, но и европейского обновления. Новичок «Ньюкасла» теперь оценивается порталом в 65 млн евро, он подорожал на 35 млн евро – лучший рост в топовых лигах.

Немного от немца отстал Майкл Олисе, чья трансферная стоимость выросла на 30 млн евро. В тройку лучших вошел еще один представитель Бундеслиги – Джан Узун из «Айнтрахта», его стоимость выросла на 27 млн евро.

Игроки топ-5 Европы с наибольшим ростом трансферной стоимости после октябрьского обновления Transfermarkt

Игроков, показавших наибольших спад, много: Винисиус, Родри, Фил Фоден, Гави, Адемола Лукман и Виктор Бонифасе – все подешевели на 20 млн евро. Десятку дополнили четыре футболиста, чья стоимость снизилась на 10 млн евро: Букайо Сака, Флориан Виртц, Лаутаро Мартинес и Родриго Гоэс.

Игроки топ-5 Европы с наибольшим спадом трансферной стоимости после октябрьского обновления Transfermarkt

Четверка самых дорогостоящих футболистов не изменилась: Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем, которых оценивают в 180 млн евро, а также Ламин Ямаль – 200 млн евро делают его самым дорогим на планете. Винисиус, Сака и Виртц хоть и подешевели, но все еще входят в десятку футболистов с самой высокой трансферной стоимостью в мире.

Топ-20 самых дорогостоящих игроков планеты 

Как вам такие изменения? Все ли оправданы? 

logoВиктор Бонифасе
logoВинисиус Жуниор
logoМайкл Олисе
logoДжан Узун
logoФилип Фоден
logoБукайо Сака
logoНик Вольтемаде
logoГави
logoЛамин Ямаль
logoЭрлинг Холанд
logoДжуд Беллингем
logoУсман Дембеле
logoФлориан Виртц
logoДжамал Мусиала
logoКенан Йылдыз
logoАлександер Исак
logoДеклан Райс
logoКоул Палмер
logoФедерико Вальверде
logoДезире Дуэ
logoХулиан Альварес
