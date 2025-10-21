🎥 Лапорта жалуется на помощь судей «Мадриду». Куртуа ответил – вспомнил дело Негрейры

На неделе Жоан Лапорта, комментируя красную Ханси Флика в матче с «Жироной», говорил о «белой руке» – так намекнул на фаворитизм испанских арбитров по отношению к «Мадриду»:

«Если ее [руки] нет, то очень похоже, что все-таки есть. Мы подали апелляцию на обе желтые карточки. Арбитр явно переступил границы – он ждал момента, чтобы показать вторую».

«Белая» или «сливочная» рука теперь фигурирует в вопросах всех журналистов. На пресс-конференции перед игрой «Мадрида» с «Ювентусом» в ЛЧ размышлять о любимчиках испанских арбитров пришлось Тибо Куртуа.

Голкипер «королевского клуба» считает, что у президента «Барселоны» есть свои причины делать подобные заявления:

«Думаю, он [Лапорта] говорит так, потому что должен такое говорить из-за дела Негрейры, которое все еще идет. С тех пор, как я в «Мадриде», я никогда не замечал, чтобы судьи нам помогали, скорее наоборот.

В конце концов, арбитры – люди, как игроки и тренеры, ошибки случаются. Но я никогда не замечал, чтобы от этого выигрывали мы».

Арбитру, который обслужит класико 26 октября, не позавидуешь.

И кому помогают судьи?