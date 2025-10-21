📸 «Нас грабят!» Тренер «Олимпиакоса» сгорел из-за судейства в матче с «Барсой»

Тибо Куртуа на пресс-конференции перед третьим туром лигового этапа ЛЧ вынужденно говорил о судейском фаворитизме. Лапорта заявил, что арбитры помогают «Мадриду», а голкипер напомнил про дело Негрейры.

В тот же день в гости к «Барсе» приехал «Олимпиакос»: к сожалению, работа судьи Урса Шнидера стала одним из ключевых сюжетов игры.

В первой половине второго тайма швейцарский арбитр отменил гол «Олимпиакоса», чтобы назначить пенальти в пользу греков. А на 55-й минуте показал вторую желтую Сантьяго Эссе: полузащитник задел рукой лицо Марка Касадо, державшего оппонента двумя руками.

Игрок «Барсы», почувствовав касание, выдержал паузу и упал на газон.

Шнидер тут же вытащил вторую желтую для Эссе.

В соцсетях поклонники «Мадрида» уже сравнивают реакцию Касадо с каталонской легендой.

Хосе Луис Мендилибар, тренер «Олимпиакоса», такое решение судьи вообще не оценил. Pubity Sport цитирует слова менеджера, кричавшего на бровке:

«Ало, что вы делаете? Что тут происходит? Где VAR?»

TouchlineX дает крики тренера на 63-й по тому же эпизоду: «Нас грабят средь бела дня!»

На 68-й минуте Ламин Ямаль реализовал пенальти, назначенный в ворота «Олимпиакоса» после фола Константиноса Цолакиса на Маркусе Рэшфорде.

Мендилибар возмущался, жестами пытаясь оправдать действия своего вратаря.

После удаления и пропущенного мяча с пенальти, в ворота греков посыпались голы. «Барса» победила со счетом 6:1, а Мендилибар в концовке выглядел раздавленным.

Как оцените работу Шнидера?