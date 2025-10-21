3 мин.

📸 «Нас грабят!» Тренер «Олимпиакоса» сгорел из-за судейства в матче с «Барсой»

88

Тибо Куртуа на пресс-конференции перед третьим туром лигового этапа ЛЧ вынужденно говорил о судейском фаворитизме. Лапорта заявил, что арбитры помогают «Мадриду», а голкипер напомнил про дело Негрейры.

В тот же день в гости к «Барсе» приехал «Олимпиакос»: к сожалению, работа судьи Урса Шнидера стала одним из ключевых сюжетов игры. 

В первой половине второго тайма швейцарский арбитр отменил гол «Олимпиакоса», чтобы назначить пенальти в пользу греков. А на 55-й минуте показал вторую желтую Сантьяго Эссе: полузащитник задел рукой лицо Марка Касадо, державшего оппонента двумя руками.

Игрок «Барсы», почувствовав касание, выдержал паузу и упал на газон.

Шнидер тут же вытащил вторую желтую для Эссе.

В соцсетях поклонники «Мадрида» уже сравнивают реакцию Касадо с каталонской легендой.

Хосе Луис Мендилибар, тренер «Олимпиакоса», такое решение судьи вообще не оценил. Pubity Sport цитирует слова менеджера, кричавшего на бровке:

«Ало, что вы делаете? Что тут происходит? Где VAR?»

TouchlineX дает крики тренера на 63-й по тому же эпизоду: «Нас грабят средь бела дня!»

На 68-й минуте Ламин Ямаль реализовал пенальти, назначенный в ворота «Олимпиакоса» после фола Константиноса Цолакиса на Маркусе Рэшфорде.

Мендилибар возмущался, жестами пытаясь оправдать действия своего вратаря.

После удаления и пропущенного мяча с пенальти, в ворота греков посыпались голы. «Барса» победила со счетом 6:1, а Мендилибар в концовке выглядел раздавленным.

Как оцените работу Шнидера?

logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoОлимпиакос
Клубы
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХосе Луис Мендилибар
logoМаркус Рэшфорд
logoЛамин Ямаль
logoМарк Касадо
logoКонстантинос Цолакис
logoСантьяго Эссе
logoсудьи
Урс Шнидер
logoТибо Куртуа