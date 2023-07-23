Не может остаться в стороне.

По информации от ESPN Brasil, Луис Суарес готов выплатить «Гремио» всю оставшуюся часть своего контракта, чтобы присоединиться к Месси и компании в «Интер Майами».

Американский клуб уже некоторое время работает над подписанием еще одной экс-звезды «Барселоны» вслед за Лео, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Однако он столкнулся с большим препятствием — «Гремио» не захотел отпускать уругвайца.

Эта история сильно испортила отношения форварда и клуба. Суарес не попал в заявку на последний матч по причинам, которые не были обнародованы. После игры Ренато Гаушо, главный тренер «Гремио», выступая на пресс-конференции, отказался говорить о судьбе Луиса:

«Я буду говорить о тех, кто играл. Я больше не собираюсь касаться вопроса Суареса, и до 2 августа он переходит в руки президента и совета директоров клуба».

Сообщается, что бразильская команда поставила игроку ультиматум: он либо выкупает свой контракт, либо выполняет его. Контракт нападающего рассчитан до декабря 2024 года, и, по оценке ESPN, Суарес должен будет выплатить около 10 млн долларов.

Суарес не может так долго ждать — ему уже 36, и он уже думал о завершении карьеры из-за постоянных болей в колене. Именно поэтому он готов заплатить из своего кармана, чтобы воссоединиться со своими друзьями, присоединившись к «мини-Барселоне», созданной Дэвидом Бекхэмом во Флориде.

ESPN Uruguay добавляет, что вопрос здоровья тоже повлиял на решение Луиса — он считает переезд в США полезным в этом смысле.

«Он чувствует, что не может выступать в «Гремио» на том уровне, на котором он зарабатывает и на том уровне, которого ожидают зрители, поэтому он хочет договориться об уходе, — сказал источник, близкий к игроку, ESPN Uruguay. — Ему нужно снизить нагрузку от перелетов, которая в Бразилии очень высока, и Соединенные Штаты дают такую ​​возможность».