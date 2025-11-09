💀 «Комо» – страшный сон российского футбола. Сейчас вы поймете, почему 😱

Дифирамбы «Комо» не пел только ленивый. Либо заядлый фанат АПЛ, игнорирующий остальной футбол.

Под руководством Сеска Фабрегаса клуб прочно закрепился в Серии А и уже демонстрирует настоящую силу. Есть даже звезда, которая вот-вот найдет пристанище в топ-клубе – Нико Пас.

Но вот другая сторона вопроса, которая, вероятно, немного беспокоит местных фанатов. В текущем сезоне Серии А на поле вышел лишь один итальянец, и тот только на минуту.

В заявке же лишь шесть итальянцев.

Страшный сон российских футбольных чиновников стал явью. Все плохо?