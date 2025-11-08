📸 Игроки «Баварии» спорили с судьей из-за красной Диаса в матче с «ПСЖ». Арбитр объяснил решение об удалении

«Бавария» со счетом 2:1 обыграла «ПСЖ», мюнхенцы пропустили лишь во втором тайме, который провели вдесятером. В добавленное к первой половине встречи время Луис Диас, оформивший дубль, получил прямую красную за фол на Ашрафе Хакими.

Марокканец не смог продолжить игру. Позже у защитника диагностировали разрыв синдесмоза, он пропустит около двух месяцев. Лучо в соцсетях уже пожелал сопернику скорейшего выздоровления.

На камеры французского Canal+ попала беседа игроков «Баварии» с главным арбитром встречи Маурицио Мариани, мужчины общались в подтрибунке после первого тайма. Подопечные Компани пытались объяснить, что их одноклубник не хотел травмировать соперника, а пытался добраться до мяча.

Мариани ответил: «Я знаю. Но он бежал сзади. Парни, я все понимаю, но он [Диас] был позади [Хакими], при этом у него не было ни единого шанса достать до мяча. Поэтому я принял такое решение».

С игроками «Баварии», вы удивитесь, согласился Тони Кроос. В своем подкасте экс-игрок мюнхенцев встал на сторону Диаса :

«Это не красная. Судья должен оценивать действие, а не последствия. Если бы Хакими встал после единоборства, никто бы не стал пересматривать игру. Это грубое единоборство, но не грубый фол».

Из-за красной Диас пропустит следующий матч «Баварии» в Лиге чемпионов, мюнхенцев ждет выезд в Лондон на игру с «Арсеналом».

