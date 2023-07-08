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Как может выглядеть состав «Интер Майами», если все трансферные слухи окажутся правдой?

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Бекхэм продолжает собирать в Майами звездных ветеранов.

После трансфера Месси в местный «Интер» перешел Бускетс. Скоро к своим друзьям присоединится Альба, пишет Miami Herald.

Совладелец клуба Хорхе Мас рассказал, что в команду переберутся еще несколько экс-игроков «блауграны». Мас упомянул и Суареса, подчеркнув, что у уругвайца в контракте с «Гремио» есть пункт об отступных.

39-летний Иньеста совсем недавно попрощался с «Виссел Кобе», но уходить из футболом, похоже, не собирается. По данным Rac1, у Андреса уже есть предложение от «Интер Майами».

Закончили с экс-звездами «Барсы», переходим к бывшим «Мадрида». Азар, потративший на «королевский клуб» свои лучшие годы, тоже может оказаться во Флориде. Relevo пишет, что «Интер Майами» убеждает бельгийца перебраться в США, но сам полузащитник пока не решил, продолжит ли он карьеру или завяжет с футболом.

К Месси в Майами может присоединиться еще один экс-одноклубник, но не по «Барсе», а по «ПСЖ». Серхио Рамос, легендарный капитан «Реала», покинул Париж, но еще хочет поиграть в футбол. Cadena SER пишет, что защитник настроен вернуться в «Севилью», но клуб пока не рассматривает вариант с подписанием Серхио. А вот «Интер Майами» ждет Рамоса во Флориде, клуб уже ведет с защитником переговоры, утверждает Diario Sport.

Бывшие звезды Ла Лиги – далеко не единственные футболисты, которых эксперты отправляют в МЛС. Журналисты LiveScore прикинули, как может выглядеть «Интер» из Майами, если все трансферные слухи окажутся правдой.

Получилась очень пестрая и любопытная команда:

Вряд ли все футболисты, которых связывают с переходом в «Интер Майами», окажутся в команде Бекхэма.

Суарес, например, из-за проблем с коленом может повесить бутсы на гвоздь уже сейчас. По данным издания GZH, Луис сообщил «Гремио», что думает об уходе из футбола.

Кто из перечисленных игроков в итоге перейдет в «Интер Майами»? Хотели бы увидеть такую команду в действии?

3 комментария

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BolxoB
Похоже на состав нового фильма от Сталоне
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FEF2
аутсайдер
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Hitgoe Himgob
Ответ BolxoB
Похоже на состав нового фильма от Сталоне
Кривцов в роли Харатьяна
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