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Телефонные звонки от двух легенд и не только: 5 причин, почему Гюлер выбрал «Реал», а не «Барсу»

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«Барселона» чувствовала, что имеет преимущество перед всеми другими клубами в борьбе за Арду Гюлера.

Однако вундеркинд предпочел вместо этого присоединиться к «Реалу».

Что случилось? Перечислим известные причины его решения.

1. Предложение «Реала» было выгоднее ему и «Фенербахче»

В то время как «Барселона» могла предложить только 20 миллионов евро двумя частями, «Реал», по-видимому, сделал ставку на фиксированную сумму в 20 миллионов евро плюс надбавки, покрывающие налоги, комиссионные сборы.

2. Возможно, «Реал» дал важные гарантии

В то время, когда Гюлер все еще находился на встрече с правлением «Фенербахче» (она состоялась во вторник вечером), появился слух, что «Барса» может отдать игрока в аренду.

После того, как 18-летний игрок выбрал «Реал», было сказано, что он станет частью их первой команды и что аренда почти исключена. Чувство важности — вот чего он на самом деле хотел от своего следующего клуба.

3. Два телефонных звонка 

Перед тем, как Гюлер объявил о своем решении перейти в «Реал», ему, как сообщается, позвонили Тони Кроос и Лука Модрич.

Последний даже пообещал передать свой 10-й номер в 2024 году.

4. Ключевую роль сыграла одна незаметная фигура «Реала»

Это их главный разведчик - Джуни Калафат. 50-летний бразилец также был среди тех, кто убедил Гюлера присоединиться к ним.

Калафат уже подписал игроков, которые сейчас являются ключевыми для «Реала» — Винисиуса Жуниора, Родриго, Федерико Вальверде, Джуда Беллингема, Эдуардо Камавингу и Орельена Тчуамени.

5. Арда Гюлер «мечтал» о переходе в «Реал»

Еще до того, как «Барса» появилась на горизонте, говорили, что юноша был одержим идеей присоединиться к «Реалу». 

13 комментариев

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войд
С Реалом у него все шансы взять ЛЧ и ЛЛ уже в следующем сезоне
С бчГ 🌈 ему светит максимум сегунда)
+12
-8
+4
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maloy_football@mail.ru
Ответ войд
С Реалом у него все шансы взять ЛЧ и ЛЛ уже в следующем сезоне С бчГ 🌈 ему светит максимум сегунда)
Ну либо кубок Испании
+5
-1
+4
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Igor Ivanov
"и что аренда почти исключена"
Интересно, но сколько реально будет это "почти" :)
Удачи ему и РМ в любом случае. Собирается хороший состав из молодых.
+1
0
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Raindrop Drop Top
Какие нафиг звонки легенд? Кто больше насыпал туда и пошел 🤣
+2
-1
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Хазяин
Ответ maloy_football@mail.ru
Да понятно что Реал может себе позволить все , купить на 700 миллионов и платить зп такие же всем, но проиграть Барсе 0;4 , как барса типо ушла в минус и не может никого покупать ? Да это же бред , уже даже поизидента ли лиги своего посадили , нам бартомэу дали чтоб развалил , а мы им все равно по 4 накидываем , и Гвардиола так же делает))) купите еще раз всех и ничего вам не поможет )))
что ты носишь? причем тут это? и вообще ты забыл как 4 глотали на камп ноу?
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Хазяин
калафат подписал игроков которые стали ключевыми это: Винни, Родриго, Феде, Кама, и Джуд. а Джуд уже ключевой игрок не сыграв ни одного матча?
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Bob Ganiev
удачи! а у Барсы талантов хватает.
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Алексей Радевич
Переса понесло конечно после проигрыша Бартомеу в битве за Нея, он у него наперехватывал столько....... Хамес, Веник, Родриго, Эндрик, Гюлер, как еще за Витором Роке не пошли?
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Ophiomorph
Ответ maloy_football@mail.ru
Ну либо кубок Испании
Смешно как за один сезон кубок Испании превратился в незначимый трофей для фанатов БЧК.
0
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maloy_football@mail.ru
Ответ Хазяин
калафат подписал игроков которые стали ключевыми это: Винни, Родриго, Феде, Кама, и Джуд. а Джуд уже ключевой игрок не сыграв ни одного матча?
Да понятно что Реал может себе позволить все , купить на 700 миллионов и платить зп такие же всем, но проиграть Барсе 0;4 , как барса типо ушла в минус и не может никого покупать ? Да это же бред , уже даже поизидента ли лиги своего посадили , нам бартомэу дали чтоб развалил , а мы им все равно по 4 накидываем , и Гвардиола так же делает))) купите еще раз всех и ничего вам не поможет )))
+1
-1
0
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maloy_football@mail.ru
Ответ Хазяин
что ты носишь? причем тут это? и вообще ты забыл как 4 глотали на камп ноу?
Напомни , только про пять раз своих не забудь , и пару даже без Месси!!
0
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