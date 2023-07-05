13 комментариев

«Барселона» чувствовала, что имеет преимущество перед всеми другими клубами в борьбе за Арду Гюлера.

Однако вундеркинд предпочел вместо этого присоединиться к «Реалу».

Что случилось? Перечислим известные причины его решения.

1. Предложение «Реала» было выгоднее ему и «Фенербахче»

В то время как «Барселона» могла предложить только 20 миллионов евро двумя частями, «Реал», по-видимому, сделал ставку на фиксированную сумму в 20 миллионов евро плюс надбавки, покрывающие налоги, комиссионные сборы.

2. Возможно, «Реал» дал важные гарантии

В то время, когда Гюлер все еще находился на встрече с правлением «Фенербахче» (она состоялась во вторник вечером), появился слух, что «Барса» может отдать игрока в аренду.

После того, как 18-летний игрок выбрал «Реал», было сказано, что он станет частью их первой команды и что аренда почти исключена. Чувство важности — вот чего он на самом деле хотел от своего следующего клуба.

3. Два телефонных звонка

Перед тем, как Гюлер объявил о своем решении перейти в «Реал», ему, как сообщается, позвонили Тони Кроос и Лука Модрич.

Последний даже пообещал передать свой 10-й номер в 2024 году.

4. Ключевую роль сыграла одна незаметная фигура «Реала»

Это их главный разведчик - Джуни Калафат. 50-летний бразилец также был среди тех, кто убедил Гюлера присоединиться к ним.

Калафат уже подписал игроков, которые сейчас являются ключевыми для «Реала» — Винисиуса Жуниора, Родриго, Федерико Вальверде, Джуда Беллингема, Эдуардо Камавингу и Орельена Тчуамени.

5. Арда Гюлер «мечтал» о переходе в «Реал»

Еще до того, как «Барса» появилась на горизонте, говорили, что юноша был одержим идеей присоединиться к «Реалу».