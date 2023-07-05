13 комментариев

Телефонные звонки от двух легенд и не только: 5 причин, почему Гюлер выбрал «Реал», а не «Барсу»
«Барселона» чувствовала, что имеет преимущество перед всеми другими клубами в борьбе за Арду Гюлера.
Однако вундеркинд предпочел вместо этого присоединиться к «Реалу».
Что случилось? Перечислим известные причины его решения.
1. Предложение «Реала» было выгоднее ему и «Фенербахче»
В то время как «Барселона» могла предложить только 20 миллионов евро двумя частями, «Реал», по-видимому, сделал ставку на фиксированную сумму в 20 миллионов евро плюс надбавки, покрывающие налоги, комиссионные сборы.
2. Возможно, «Реал» дал важные гарантии
В то время, когда Гюлер все еще находился на встрече с правлением «Фенербахче» (она состоялась во вторник вечером), появился слух, что «Барса» может отдать игрока в аренду.
После того, как 18-летний игрок выбрал «Реал», было сказано, что он станет частью их первой команды и что аренда почти исключена. Чувство важности — вот чего он на самом деле хотел от своего следующего клуба.
3. Два телефонных звонка
Перед тем, как Гюлер объявил о своем решении перейти в «Реал», ему, как сообщается, позвонили Тони Кроос и Лука Модрич.
Последний даже пообещал передать свой 10-й номер в 2024 году.
4. Ключевую роль сыграла одна незаметная фигура «Реала»
Это их главный разведчик - Джуни Калафат. 50-летний бразилец также был среди тех, кто убедил Гюлера присоединиться к ним.
Калафат уже подписал игроков, которые сейчас являются ключевыми для «Реала» — Винисиуса Жуниора, Родриго, Федерико Вальверде, Джуда Беллингема, Эдуардо Камавингу и Орельена Тчуамени.
5. Арда Гюлер «мечтал» о переходе в «Реал»
Еще до того, как «Барса» появилась на горизонте, говорили, что юноша был одержим идеей присоединиться к «Реалу».
С бчГ 🌈 ему светит максимум сегунда)
Интересно, но сколько реально будет это "почти" :)
Удачи ему и РМ в любом случае. Собирается хороший состав из молодых.