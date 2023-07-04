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День из жизни суперзвезды: красотка Джорджина Родригес в рекламной компании GUESS

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Джорджина Родригес
Футбол Футбол

Пол Марчиано, креативный директор бренда GUESS, рассказал, что съемочная группа хотела запечатлеть один день из жизни Джорджины Родригес. Девушка Криштиану Роналду недавно ошеломила фанатов, опубликовав в социальных сетях несколько стильных кадров из рекламной кампании GUESS.

«Мы хотели запечатлеть один день из жизни Джорджины, заглянув под вуаль в гламурную жизнь суперзвезды», – цитирует Марчиано Mundo Deportivo.

Роскошный и исторический отель Santa Mauro в Мадриде, построенный еще в XIX веке, стал местом проведения съемки. Марчиано объяснил выбор в пользу Родригес идеей бренда поддерживать сильных женщин.

«Для меня большая честь получить приглашение и принять участие в новой рекламной компании GUESS. Мне импонирует бренд и ценности, которые он транслирует. Мне нравятся вещи из коллекции, в них я чувствую себя сильной и сексуальной, в то же время ни очень женственные», – заявила Джорджина.

«Мы рады приветствовать Джорджину в GUESS&Marciano. Она сильная, уверенная в себе и целеустремленная женщина. Съемка подчеркнула ее естественную красоту, сексуальность и внутреннюю силу, что полностью соответствует стилю бренда», – добавил Марчиано.

2 комментария

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Артем Войтов
Компания друзей. Рекламная - кампания, если речь не о фирме, производящей рекламу.
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Фруктовый роналду
Криш это торт а джорджина вишинка на торте
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