Пол Марчиано, креативный директор бренда GUESS, рассказал, что съемочная группа хотела запечатлеть один день из жизни Джорджины Родригес. Девушка Криштиану Роналду недавно ошеломила фанатов, опубликовав в социальных сетях несколько стильных кадров из рекламной кампании GUESS.

«Мы хотели запечатлеть один день из жизни Джорджины, заглянув под вуаль в гламурную жизнь суперзвезды», – цитирует Марчиано Mundo Deportivo.

Роскошный и исторический отель Santa Mauro в Мадриде, построенный еще в XIX веке, стал местом проведения съемки. Марчиано объяснил выбор в пользу Родригес идеей бренда поддерживать сильных женщин.

«Для меня большая честь получить приглашение и принять участие в новой рекламной компании GUESS. Мне импонирует бренд и ценности, которые он транслирует. Мне нравятся вещи из коллекции, в них я чувствую себя сильной и сексуальной, в то же время ни очень женственные», – заявила Джорджина.

«Мы рады приветствовать Джорджину в GUESS&Marciano. Она сильная, уверенная в себе и целеустремленная женщина. Съемка подчеркнула ее естественную красоту, сексуальность и внутреннюю силу, что полностью соответствует стилю бренда», – добавил Марчиано.