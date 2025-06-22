🤯 Месси сменит клуб в конце года? Журналист предложил Лео шикарный вариант – вы точно оцените
Контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» истекает уже через полгода. А что же дальше?
О планах аргентинца пока лишь можно догадываться. Но журналист talkSPORT Энди Голдштейн предложил Лео интересный трансфер:
«Знаете, я думаю, что если Месси поставить на острие атаки «Арсенала», то они выиграют АПЛ. Я искренне в это верю. Если у вас есть Месси, забивающий голы, то титул будет близок. У «канониров» нет девятки. Кай Хаверц – это не решение. Месси все исправит.
Я знаю, что он тоже не девятка. Но он все еще мог бы выполнять эту работу».
Как вам идея?