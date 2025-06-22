💣 Инсайды по «Баварии» льются рекой – они срочно ищут левого вингера. Вот два свежих кандидата от очень надежных источников
Сразу два неплохих трансферных инсайда по мюнхенской «Баварии».
Но для начала вспомните третий.
Мюнхенцы суматошно перебирают варианты для усиления флангов атаки.
Главный кандидат, как и прежде – Нико Уильямс из «Атлетика Бильбао». Sky пишет, что «Бавария» предложила испанцу личный контракт с годовым окладом в €12 млн. При этом клуб понимает, что «Барселона» – приоритетный вариант для игрока. Но «Мюнхен» рассчитывает, что сине-гранатовые не потянут подписание из-за финансовых проблем.
А вот и вторая новость: TBR Football пишет о запросе «Баварии» в «Арсенал». Повод – возможность трансфера Габриэла Мартинелли. Позиция «канониров» неясна, но игрок, как сообщается, открыт для предложений.