💣 Инсайды по «Баварии» льются рекой – они срочно ищут левого вингера. Вот два свежих кандидата от очень надежных источников

Сразу два неплохих трансферных инсайда по мюнхенской «Баварии».

Но для начала вспомните третий .

Мюнхенцы суматошно перебирают варианты для усиления флангов атаки.

Главный кандидат, как и прежде – Нико Уильямс из «Атлетика Бильбао». Sky пишет, что «Бавария» предложила испанцу личный контракт с годовым окладом в €12 млн. При этом клуб понимает, что «Барселона» – приоритетный вариант для игрока. Но «Мюнхен» рассчитывает, что сине-гранатовые не потянут подписание из-за финансовых проблем.

А вот и вторая новость: TBR Football пишет о запросе «Баварии» в «Арсенал». Повод – возможность трансфера Габриэла Мартинелли. Позиция «канониров» неясна, но игрок, как сообщается, открыт для предложений.