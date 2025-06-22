👑 На Fox Sports выбрали лучший «Соло-гол» в истории футбола. И вот победитель👇
Анкара.
Если вас попросят назвать лучший сольный гол в истории футбола, то что вам первым делом придет в голову? Да, вроде и не такой уж сложный вопрос, но…
Подумайте. И вот вам вариант от канала Fox Sports.
Это мяч Месси в ворота «Атлетика Бильбао», забитый в финале Кубка Испании 2015 года. По итогам сезона он попал в число номинантов на премию Пушкаша.
Но никто не сомневается, что у вас найдется 10 голо круче. Пора их вспомнить 👇
Этот гол - нечто выдающееся. Здесь человек не просто на скорости обыгрывает одного за другим, т.е. где защита не выстроена. Он проходит эшелонированную оборону, две линии. И заканчивает это бильярдным ударом. В финале турнира. Такое мог сделать только один.
Ещё хочется отметить гол Реалу в ЛЧ 2011. Точно такой же гол из ничего, против двух линий обороны и пяти защитников. Это всё голы, которых по-человечески не могло быть, и после которых сомневаешься, что в футболе всегда побеждает команда, а не один человек.
А получил ее в 2015 какой-то чувак из 3 лиги Бразилии - за красивый, но вполне заурядный гол, при пустых трибунах.