👑 На Fox Sports выбрали лучший «Соло-гол» в истории футбола. И вот победитель👇

Анкара.

Если вас попросят назвать лучший сольный гол в истории футбола, то что вам первым делом придет в голову? Да, вроде и не такой уж сложный вопрос, но…

Подумайте. И вот вам вариант от канала Fox Sports.

Это мяч Месси в ворота «Атлетика Бильбао», забитый в финале Кубка Испании 2015 года. По итогам сезона он попал в число номинантов на премию Пушкаша.

Но никто не сомневается, что у вас найдется 10 голо круче. Пора их вспомнить 👇