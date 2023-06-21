Милота дня❤️❤️❤️ Роналду защитил от стюардов выбежавшего на поле болельщика и сделал с ним селфи
Даже взял на руки мальчугана.
38-летний форвард стал автором единственного гола Португалии в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0).
Гол в ворота исландцев стал для него 123-м на уровне сборных, что является абсолютным рекордом.
После финального свистка на поле выбежал юный болельщик, которого пытались перехватить стюарды - мальчику удалось добраться до Роналду, который взял его на руки и сделал селфи.
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