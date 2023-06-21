Даже взял на руки мальчугана.

38-летний форвард стал автором единственного гола Португалии в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0).

Гол в ворота исландцев стал для него 123-м на уровне сборных, что является абсолютным рекордом.

После финального свистка на поле выбежал юный болельщик, которого пытались перехватить стюарды - мальчику удалось добраться до Роналду, который взял его на руки и сделал селфи.