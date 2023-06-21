Гаспачо
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Милота дня❤️❤️❤️ Роналду защитил от стюардов выбежавшего на поле болельщика и сделал с ним селфи

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Даже взял на руки мальчугана.

38-летний форвард стал автором единственного гола Португалии в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0).

Гол в ворота исландцев стал для него 123-м на уровне сборных, что является абсолютным рекордом.

После финального свистка на поле выбежал юный болельщик, которого пытались перехватить стюарды - мальчику удалось добраться до Роналду, который взял его на руки и сделал селфи.

5 комментариев

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corazón blanco
Да ладно спас, это же не оголтелый фанат, а маленький мальчик) Но молодец, что позволил пареньку осуществить свою мечту. Для Роналду мелочь, для парня память на всю жизнь.
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Bolvan
Человечище
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Real_v_dushe
Хороших человеческих качеств у Роналду более чем в достатке
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#nikon
В следующий раз выбежит 50 мальчиков и 250 стюардов. И будет групповое фото.
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Sergeev55
мальчуган - молодец! эмоции и воспоминания на всю жизнь!!!
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