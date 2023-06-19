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В честь всемирного Дня отца вспоминаем главных футбольных бать - нашли даже сына Ибрагимовича👶👶👶

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Не обошлось и без Месси.

В мире и до недавнего времени в России отцов чествовали в третье воскресенье июня, в 2023 году это 18 число. Но официально в нашей стране с 2021 года День отца отмечается в третье воскресенье октября, в этом году он выпадает на 15-е число.

В честь этого праздника мы собрали лучшие фото футбольных отцов и их детей - уверены, в футбольном мире еще много прекрасных пап и их малышей, но в подборку попали именно эти.

1. Лео и его прекрасных сыновья

2. Кевин де Брюйне и его сыновья - Мэйсон (2016) и Роум (2018)

3. Лука Модрич умеет делать очень похожих на себя детей

4. У Серхио Рамоса полный набор.

5. Фил Фоден и «чувак» Ронни

6. Антуан Гриззманн и его принцессы

7. Харри Кейн все-таки «добился» от своей жены наследника с 3-й попытки.

8. Рафаэль Варан и его «кудрявая банда».

9. Герой Марокко и «Севильи» Яссин Буну с сынишкой.

10. А это младший сын Зланата Винсент. Старший Максимилиан сейчас выступает за «Милан».

2 комментария

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ApXuMaHqPuT
А у де Брюйне точно сыновья?🤔
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Decard Show
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Иисус Христос сказал: Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего: ибо, что творит он, то и сын творит также...👨‍👦
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