Не обошлось и без Месси.

В мире и до недавнего времени в России отцов чествовали в третье воскресенье июня, в 2023 году это 18 число. Но официально в нашей стране с 2021 года День отца отмечается в третье воскресенье октября, в этом году он выпадает на 15-е число.

В честь этого праздника мы собрали лучшие фото футбольных отцов и их детей - уверены, в футбольном мире еще много прекрасных пап и их малышей, но в подборку попали именно эти.

1. Лео и его прекрасных сыновья

2. Кевин де Брюйне и его сыновья - Мэйсон (2016) и Роум (2018)

3. Лука Модрич умеет делать очень похожих на себя детей

4. У Серхио Рамоса полный набор.

5. Фил Фоден и «чувак» Ронни

6. Антуан Гриззманн и его принцессы

7. Харри Кейн все-таки «добился» от своей жены наследника с 3-й попытки.

8. Рафаэль Варан и его «кудрявая банда».

9. Герой Марокко и «Севильи» Яссин Буну с сынишкой.

10. А это младший сын Зланата Винсент. Старший Максимилиан сейчас выступает за «Милан».