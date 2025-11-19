Раскрыта тайна успеха «Баварии». У Компани в клубе есть секретная лаборатория

«Бавария» потеряла очки лишь в одном из 17-ти первых матчей сезона-2025/26 во всех турнирах. Встреча с «Унионом» в 10-м туре Бундеслиги завершилась ничьей 2:2, даже сумасшедший гол Луиса Диаса не помог добыть победу.

Вероятно, не последнюю роль в отличной форме мюнхенцев сыграло нововведение, которое журналисты Bild прозвали «секретной лабораторией Компани». Пресса даже смогла подсмотреть за работой медиков.

Клуб берет образцы крови игроков до и даже во время тренировок, для анализа достаточно капли крови, которую берут из мочки уха – поэтому футболисты часто ходят с пластырями телесного цвета на мочках.

Такой подход к здоровью игроков позволяет Компани и его штабу в режиме реального времени отслеживать уровень лактата и креатинкиназы. Это помогает точно оценивать мышечную нагрузку, выявлять ранние признаки переутомления и регулировать интенсивность тренировок индивидуально для каждого футболиста.

Как добавляет Bild, нововведение Компани уже принесло свои плоды. В этом сезоне «Бавария» почти не теряла футболистов из-за мышечных травм, что сильно контрастирует с прошлогодним невезением в Лиге чемпионов, когда значительная часть основного состава не смогла принять участие в критически важных матчах.

Забота о здоровье игроков – всегда хорошо.