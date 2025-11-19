1 мин.

🎥 Бензема собрал свою идеальную команду. Лишь двое никогда не играли за «Мадрид» или «Барсу»

Карим Бензема заскочил на интервью к изданию AS. Легенде «Мадрида» предложили традиционную забаву – собрать свою идеальную команду. 

Француз не отказал:

«Вратарем будет [Мануэль] Нойер. Правый защитник – Дани Алвес, левый защитник – Марсело. Центральные защитники – Пепе и [Серхио] Рамос. В центре трое: [Поль] Погба, Зизу [Зинедин Зидан] и Роналдиньо. Впереди в атаке выйдет бразилец Роналдо. А на флангах справа выйдет [Лионель] Месси, а слева – [Криштиану] Роналду».

Для себя в такой команде Бензема места не нашел, определил в запасные. На скамейке Кариму компанию составят Андрес Иньеста и Лука Модрич. 

Любопытно, что в команде Бензема, вместе с запасными, лишь два футболиста никогда не выступали за «Мадрид» или «Барселону» – Ману Нойер и Поль Погба.

А кого назначим тренером?

