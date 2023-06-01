Уважение превыше соперничества.

В среду «Барселона» провела церемонию в честь Серджи Бускетса на «Камп Ноу», чтобы отметить все его достижения за долгие годы в клубе. Ранее 34-летний игрок принял решение покинуть клуб в конце сезона, когда истек срок его контракта.

В тот вечер было много добрых и трогательных речей от нынешних игроков команды, легенд клуба и тренерского штаба. Однако в церемонии участвовали не только те, чья жизнь связана с каталонским клубом, но также там присутствовал вице-президент «Реала» Эмилио Бутрагеньо. И он отдал дань уважения Бускетсу, сказав небольшую речь:

«Конечно, мы должны были быть здесь, чтобы выразить наше признание его выдающейся карьере. Для «Реала» он был отличным соперником как в атаке, так и в защите. Он сыграл ключевую роль в успехах «Барсы».

Бускетс является рекордсменом по количеству матчей в класико, а его фигура оказала влияние на весь испанский футбол. «Реал» явно относится к нему с большим уважением, что тоже подчеркивает, насколько важным игроком он был для «Барселоны».

Прекрасный футболист, прекрасные слова.