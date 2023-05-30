Гаспачо
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За 2 недели до финала Лиги чемпионов форвард «Интера» решил справить свадьбу - приехала почти вся сборная Аргентины🔥🔥🔥

Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
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Видимо, невеста поставила ультиматум.

«Интер» встретится с «Манчестер Сити» 10 июня в Стамбуле в финале Лиги чемпионов, а пока серия А завершилась Лаутаро Мартинес решил покончить с холостяцкой жизнью. Избранницей аргентинца стала Августина Гандольфо — популярная аргентинская модель и телезвезда.

Августина родилась 6 ноября 1995 года в Аргентине. Лаутаро познакомимся со своей возлюбленной в 2018 году, а 1 февраля 2021 года у пары родилась дочь — Нина.

На праздник приехала почти вся сборная Аргентины, в декабре выигравшая Кубок мира.

Конечно же, не обошлось без фирменной «Мучачос!»

5 комментариев

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Игорь Климов
Поздравление!
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Funny lepka
Только главное чтобы из-за свадьбы не пропали тренировки и подготовка к ЛЧ
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Рокко Сиффредди
Мартинес лет 5 живет в милане , но не может к хорошему мастеру сходить поменять ужасную на мой взгляд стрижку.
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Max Kirievsky
Ответ Рокко Сиффредди
Мартинес лет 5 живет в милане , но не может к хорошему мастеру сходить поменять ужасную на мой взгляд стрижку.
Ключевое «на ваш взгляд». Главное, чтобы ему нравилось
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Макак-резус
Гандольфо? Ну ок
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