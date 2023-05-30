Видимо, невеста поставила ультиматум.

«Интер» встретится с «Манчестер Сити» 10 июня в Стамбуле в финале Лиги чемпионов, а пока серия А завершилась Лаутаро Мартинес решил покончить с холостяцкой жизнью. Избранницей аргентинца стала Августина Гандольфо — популярная аргентинская модель и телезвезда.

Августина родилась 6 ноября 1995 года в Аргентине. Лаутаро познакомимся со своей возлюбленной в 2018 году, а 1 февраля 2021 года у пары родилась дочь — Нина.

На праздник приехала почти вся сборная Аргентины, в декабре выигравшая Кубок мира.

Конечно же, не обошлось без фирменной «Мучачос!»