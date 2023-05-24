Гаспачо
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Спаллетти покинет «Наполи», несмотря на победу в лиге впервые за 33 года. Его отношения с президентом клуба испортились после одного имейла 📩😬

Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
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Аурелио Де Лаурентис Аурелио Де Лаурентис
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Футбол Футбол

И его можно понять.

Неаполь все еще на взводе после того, как 4 мая, за пять матчей до конца сезона, «Наполи» выиграл первый титул в Серии А за 33 года. Учитывая, что такого не случалось со времен Диего Марадоны, это достижение имеет огромное значение и для клуба, и для всего города.

Однако архитектор их успеха, главный тренер Лучано Спаллетти, собирается покинуть клуб этим летом. И The Athletic утверждает — причина в одном электронном письме.

Вскоре после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов в апреле «Наполи» решил воспользоваться возможностью продлить контракт итальянского тренера, срок действия которого истекал в июне 2023 года, еще на год. Об этом ему сообщили по электронной почте.

Спаллетти был недоволен тем, что клуб ограничился формальным уведомлением, — он был бы рад узнать об этом в личной беседе с президентом Аурелио Де Лаурентисом, а не по электронной почте. Также он бы хотел, чтобы «Наполи» обсудил с ним возможность продления вместо того, чтобы активировать этот пункт соглашения в одностороннем порядке.

The Athletic сообщает, что 64-летний специалист «принял решение», таким образом подтверждая информацию от других итальянских изданий. У «Наполи» нет шансов на то, чтобы убедить его остаться.

12 комментариев

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Сирож Рахимов
Лаурентис в своем амплуа
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боливийский старообрядец
Спалетти бесит формальный подход Лаурентиса. А меня бесит, что на спортс ру, теги открывают не мобильную, а полную версию сайта.
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Porsche 911
так лысый же сам такой контракт подписал...
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ivan poletaev
Скорее всего реальная причина что хотят продать грузина, корейца и нигерийца, в взамен купить австралийца, эстонца и какого нибудь перспективного Андорца.
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Ivan Ivanych
Из ничего проблему сделали, обе стороны.
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Jaroslav Prokhorov
Вечно обиженный Лучано...
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vel
Ну, вот, а то тут твердили, что Спал уходит на пике славы, мол понимая, что большего с Наполи не добиться. Хотя данная ситуация уже давно была озвучена.

Чел неожиданно сделал чемпионом провинциальный клуб, всего лишь 3-е Скудетто в истории, да еще благодаря впечатляющей игре и результатам, а Де Лаурентис, вместо того, чтоб пригласить на ужин, отблагодарить продлением контракта или повышение зарплаты, снисходительно заявил, что клуб активировал опцию продления согласно контракту. Зная, характер Спаллетти - реакция предсказуема. Задели самолюбие старика.
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Борис Громов
лысый понимает, что летом растащат состав, а равнозначных замен и тем более усиления под лч ему не дадут
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Ненавидящий2.0
Что один социопат, который не может снизойти до тренера, чтобы лично пообщаться, что второй - обидчивый как ребёнок
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ash918
Все правильно решил.
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9rhp6fxjvg
Обычно продление договора или расторжение происходит после письменного уведомления.
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giant
Слишком обидчивый это Спалетти. Взял чемпионство при просто аномально безобразной игре всех без исключения конкурентов и возомнил себя... А по факту Пиоли на максималках. До этого 20 лет хз что выигрывал, пару кубков (РПЛ не в счёт, это как в ПСЖ идти, главное чтобы кто-то на лавке сидел). Помню дулся 2 года что его уволили с Интера, при этом получая ЗП.. 2 года пропалзал в ЛЧ в последнем туре..Конте в первый год занял уверенное второе место и финал ЛЕ, через год стал чемпионом.
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