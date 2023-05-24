12 комментариев

Спаллетти покинет «Наполи», несмотря на победу в лиге впервые за 33 года. Его отношения с президентом клуба испортились после одного имейла 📩😬
И его можно понять.
Неаполь все еще на взводе после того, как 4 мая, за пять матчей до конца сезона, «Наполи» выиграл первый титул в Серии А за 33 года. Учитывая, что такого не случалось со времен Диего Марадоны, это достижение имеет огромное значение и для клуба, и для всего города.
Однако архитектор их успеха, главный тренер Лучано Спаллетти, собирается покинуть клуб этим летом. И The Athletic утверждает — причина в одном электронном письме.
Вскоре после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов в апреле «Наполи» решил воспользоваться возможностью продлить контракт итальянского тренера, срок действия которого истекал в июне 2023 года, еще на год. Об этом ему сообщили по электронной почте.
Спаллетти был недоволен тем, что клуб ограничился формальным уведомлением, — он был бы рад узнать об этом в личной беседе с президентом Аурелио Де Лаурентисом, а не по электронной почте. Также он бы хотел, чтобы «Наполи» обсудил с ним возможность продления вместо того, чтобы активировать этот пункт соглашения в одностороннем порядке.
The Athletic сообщает, что 64-летний специалист «принял решение», таким образом подтверждая информацию от других итальянских изданий. У «Наполи» нет шансов на то, чтобы убедить его остаться.
Чел неожиданно сделал чемпионом провинциальный клуб, всего лишь 3-е Скудетто в истории, да еще благодаря впечатляющей игре и результатам, а Де Лаурентис, вместо того, чтоб пригласить на ужин, отблагодарить продлением контракта или повышение зарплаты, снисходительно заявил, что клуб активировал опцию продления согласно контракту. Зная, характер Спаллетти - реакция предсказуема. Задели самолюбие старика.