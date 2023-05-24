12 комментариев

И его можно понять.

Неаполь все еще на взводе после того, как 4 мая, за пять матчей до конца сезона, «Наполи» выиграл первый титул в Серии А за 33 года. Учитывая, что такого не случалось со времен Диего Марадоны, это достижение имеет огромное значение и для клуба, и для всего города.

Однако архитектор их успеха, главный тренер Лучано Спаллетти, собирается покинуть клуб этим летом. И The Athletic утверждает — причина в одном электронном письме.

Вскоре после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов в апреле «Наполи» решил воспользоваться возможностью продлить контракт итальянского тренера, срок действия которого истекал в июне 2023 года, еще на год. Об этом ему сообщили по электронной почте.

Спаллетти был недоволен тем, что клуб ограничился формальным уведомлением, — он был бы рад узнать об этом в личной беседе с президентом Аурелио Де Лаурентисом, а не по электронной почте. Также он бы хотел, чтобы «Наполи» обсудил с ним возможность продления вместо того, чтобы активировать этот пункт соглашения в одностороннем порядке.

The Athletic сообщает, что 64-летний специалист «принял решение», таким образом подтверждая информацию от других итальянских изданий. У «Наполи» нет шансов на то, чтобы убедить его остаться.