8 комментариев

К отношениям Криштиану Роналду и Джорджины Родригес приковано всеобщее внимание уже много лет, хотя звездный португалец пока не женился на девушке.

Во время интервью Пирсу Моргану Роналду ответил на вопрос о матримониальных планах, хотя и выглядел при этом смущенным.

«Не надо на меня давить. Джорджина – фантастический человек. Да, это действительно настоящая любовь, встреча с ней стала волшебным моментом, и Джио – часть меня, она очень помогает мне».

«Конечно же, я ее люблю, она мать моих детей и мой друг, мы много разговариваем. Я открываю ей свое сердце, а она мне свое. Почему бы нам не пожениться? Но не сейчас, не во время этого интервью. Но однажды, обязательно – моя мама мечтает об этом».

Криштиану Роналду в настоящее время наслаждается жизнью в Саудовской Аравии. Португальский маэстро провел 15 матчей за «Аль-Наср» с тех пор, как присоединился к ним зимой, в его активе 12 голов и две результативные передачи.