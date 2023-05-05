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«Не надо на меня давить». Криштиану Роналду о браке с Джорджиной Родригес

Джорджина Родригес
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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К отношениям Криштиану Роналду и Джорджины Родригес приковано всеобщее внимание уже много лет, хотя звездный португалец пока не женился на девушке.

Во время интервью Пирсу Моргану Роналду ответил на вопрос о матримониальных планах, хотя и выглядел при этом смущенным.

«Не надо на меня давить. Джорджина – фантастический человек. Да, это действительно настоящая любовь, встреча с ней стала волшебным моментом, и Джио – часть меня, она очень помогает мне».

«Конечно же, я ее люблю, она мать моих детей и мой друг, мы много разговариваем. Я открываю ей свое сердце, а она мне свое. Почему бы нам не пожениться? Но не сейчас, не во время этого интервью. Но однажды, обязательно – моя мама мечтает об этом».

Криштиану Роналду в настоящее время наслаждается жизнью в Саудовской Аравии. Португальский маэстро провел 15 матчей за «Аль-Наср» с тех пор, как присоединился к ним зимой, в его активе 12 голов и две результативные передачи.

8 комментариев

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sayemlo
Ответ AF
спелый фрукт все старается казаться гетеро
фанатам месьи убеждают себя, что Роналду нетрадиционной ориентации забывая, что CR7 в молодости разгуливал с девушками 😂 у него уже 5 детей. И как Рон может быть нетрадиционной ориентации? есть какие нибудь доказательства? есть прямые доказательства? ну кроме фотки с бадрой. если фанаты месье делают по этой фотографии выводы, то если судить по вашей логике месье тоже нетрадиционной ориентации. в инструкции есть фотография где он без нижнего белья лежит с агуеро)
+7
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+4
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Пол Ганарара:
Давите, давите на него, ребята!
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Rule1
Он скорее на Моргане Пирсе женится(или за муж выйдет) чем на Джорджине
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Maliw Ali
Ответ sayemlo
ты так говоришь будто знаешь, что у них в семье)) ох уж эти фанаты наёмника из Аргентины
Я исхожу из собственного опыта , подобные фразы ещё были бы уместны , если бы они только начали встречаться , а это какой-то бред .
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Павел Анатольевич
все уже об этом знают. Давнейшее интервью)
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sayemlo
Ответ Maliw Ali
Выглядит как заготовленная речь , когда обычно люди говорят как есть или преукрашивают , пытаются выдать свои слова за правду , но в этом наборе слов , вообще ничего нет , ни эмоций , ни ненависти , ни любви , как будто он рассказывает о Михалыче с завода , с которым по долгу службы он пересекается на работе 5 раз в неделю , и у него ещё не сложилось полное впечатление о нём , так как работает с ним только 2 недели ...... А этот фрукт живёт с этим человеком ...
ты так говоришь будто знаешь, что у них в семье)) ох уж эти фанаты наёмника из Аргентины
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