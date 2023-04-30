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«Я все еще жду». Сестра Джорджины Родригес уличает ее в даче ложных обещаний

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Джорджина Родригес
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес в последние годы часто ссорилась со своей сводной сестрой Патрисией.

По информации The Sun,  в феврале 2022 года, Патрисия обвинила Джорджину в том, что она пренебрегает своей семьей и не выполняет обещание помочь детям.

«Я рада, что у Джорджины все сложилось, но я хотела бы, чтобы она вспомнила, что я существую. Она сказала, например, что собирается помочь мне с учебниками для моих детей, и я все еще жду», - жаловалась Патрисия.

Хотя Джорджина не обращалась напрямую к сводной сестре в своем ответе, девушка не оставила сомнений относительно того, кого она считает своей семьей.

«Спасибо моей маме и моей сестре Иване за то, что они со мной на этом жизненном пути, мы всегда были маленькой семьей из трех человек, но это сделало нас неразлучными. Спасибо, мама, за то, что привила нам те ценности, которые у тебя есть, без которых мы не можем жить сегодня - любовь и уважение», - написала Джорджина в социальных сетях.

В шоу «Я – Джорджина» на Netflix рассказывается об истории Золушки, где девушка также говорит и о смерти своего отца, но не упоминает его криминальное прошлое, а также других членов семьи, в том числе и Патрисию.

4 комментария

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Фруктовый роналду
Бедный криш связался с продавщицей теперь всю семейку обеспечивать надо учебниками.Вот при ирине шейк такого не было
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на войне как на войне
А что эта сестра сделала для маленьких сестренок (Иваны и Джорджины), которых бросил их общий отец?
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на войне как на войне
Погорельцева, уймись и займись своей личной жизнью. А то течешь от чужой…
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10ztv
Ответ Фруктовый роналду
Бедный криш связался с продавщицей теперь всю семейку обеспечивать надо учебниками.Вот при ирине шейк такого не было
после аль-насра сам пойдет докторскую защищать
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