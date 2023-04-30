Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес в последние годы часто ссорилась со своей сводной сестрой Патрисией.

По информации The Sun, в феврале 2022 года, Патрисия обвинила Джорджину в том, что она пренебрегает своей семьей и не выполняет обещание помочь детям.

«Я рада, что у Джорджины все сложилось, но я хотела бы, чтобы она вспомнила, что я существую. Она сказала, например, что собирается помочь мне с учебниками для моих детей, и я все еще жду», - жаловалась Патрисия.

Хотя Джорджина не обращалась напрямую к сводной сестре в своем ответе, девушка не оставила сомнений относительно того, кого она считает своей семьей.

«Спасибо моей маме и моей сестре Иване за то, что они со мной на этом жизненном пути, мы всегда были маленькой семьей из трех человек, но это сделало нас неразлучными. Спасибо, мама, за то, что привила нам те ценности, которые у тебя есть, без которых мы не можем жить сегодня - любовь и уважение», - написала Джорджина в социальных сетях.

В шоу «Я – Джорджина» на Netflix рассказывается об истории Золушки, где девушка также говорит и о смерти своего отца, но не упоминает его криминальное прошлое, а также других членов семьи, в том числе и Патрисию.