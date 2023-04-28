Гаспачо
Блог

📸 В Твиттере завирусился милейший тред. Фото футбольных звезд в детстве со взрослыми легендами

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Поль Погба Поль Погба
Томас Мюллер Томас Мюллер
Неймар Неймар
Лионель Месси Лионель Месси
Мауро Икарди Мауро Икарди
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Лука Модрич Лука Модрич
ПСЖ ПСЖ
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Бавария Бавария
Футбол Футбол

Одни футбольные легенды заканчивают свою блистательную карьеру, но в то же время другие звезды зажигаются на небосклоне нашей любимой игры.

Пользователь Твиттера под ником @modap_ поделилась милейшим тредом. В ветке собраны фотографии, на которых нынешние звезды футбола в юном возрасте позируют с легендарными игроками.

Получилось очень трогательно, а местами забавно. Оцените!

Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду.

Хулиан Альварес и Лео Месси.

Родриго и Неймар.

Матео Ковачич и Лука Модрич.

Габриэл Мартинелли и Поль Погба.

Томас Мюллер и Кай Хавертц.

Мауро Икарди и Макси Лопес. Что было дальше, вы знаете.

Иньеста и Гвардиола.

Карим Адейеми и Матс Хуммельс.

Маласиа и Вейналдум.

Дэвид Бекхэм и Харри Кейн.

Фернандо Торрес и Коке.

Педри и Хосе Мари Бакеро.

Мартин Петров и Фил Фоден.

Марадона и Неймар.

Преемственность поколений! Пожалуй, приз за лучшую фотографию стоит отдать Икарди и Лопесу.

Какое фото понравилось вам больше всего? Каких игроков на детских фотках не узнали?

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Харри Кейн это конечно ахахахахахаха)) 10 из 10 такой парень в каждом дворе был, правда в воротах стоял и злился)
+149
-2
+147
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Лучшая история это Икарди и Лопес.
+56
-3
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Кейн такой пирожок)
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Winfated
Ответ Тюменский медвежонок
Харри Кейн это конечно ахахахахахаха)) 10 из 10 такой парень в каждом дворе был, правда в воротах стоял и злился)
Отличный пример того, что шанс есть у каждого, если упорно тренироваться и работать над собой!
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
di Malkovich
Больше всего удивили Хавертц, Икарди и Иньеста. Реально не ожидал такой разницы в возрасте.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
помню джанашия
Ответ Тюменский медвежонок
Харри Кейн это конечно ахахахахахаха)) 10 из 10 такой парень в каждом дворе был, правда в воротах стоял и злился)
Бабушкин любимчик)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ФК Пушкино
Ответ olimbek
Тред? Может тренд?
Тред (англ. thread, буквально — нить) в интернет-форумах, блогах, списках рассылки, конференциях — последовательность ответов на сообщение, то есть «ветвь обсуждения». Сообщения показываются в виде связанной последовательности («ветви»), если их объединяет общая тема или общий идентификатор ветви.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Савельев
Я посмотрел текстовую версию, спасибо огромное!
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rpr6hv9ysn
Ответ di Malkovich
Больше всего удивили Хавертц, Икарди и Иньеста. Реально не ожидал такой разницы в возрасте.
То есть, Ковачич и Модрич нисколько не смутили?)😁
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Твой Господин
На фото Лопеса с Икарди видно, что у Икарди уже были какие-то планы насчёт Лопеса
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blue Monster
Бекс и Кейн хорошо получилась. Пеп и Иньеста такие волосатые =/
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ Тюменский медвежонок
Харри Кейн это конечно ахахахахахаха)) 10 из 10 такой парень в каждом дворе был, правда в воротах стоял и злился)
😁👍👏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Токосо Томимо
Даже тогда Коке мужиковатее Торреса выглядел )
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great Kerby
Молодой Икарди очень похож на сына Криштиану. Я сперва не понял, что его сын там может делать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Зинуллин
Фернандо Торрес сфотографировался с кумиром )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azik Mahsudov
Фото с Фоденом улыбнуло))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Grabovy
Погба тут причем к футболистам)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Было приятно смотреть))) спасибо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Ответ rpr6hv9ysn
То есть, Ковачич и Модрич нисколько не смутили?)😁
Разница в 9 лет у них!
На фото Ковачич достаточно взрослый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rpr6hv9ysn
Ответ Muhammad Juraev
Разница в 9 лет у них! На фото Ковачич достаточно взрослый
И вечно молодой Модрич
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Кейн такой пухлый был
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий