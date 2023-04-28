24 комментария

Одни футбольные легенды заканчивают свою блистательную карьеру, но в то же время другие звезды зажигаются на небосклоне нашей любимой игры.

Пользователь Твиттера под ником @modap_ поделилась милейшим тредом. В ветке собраны фотографии, на которых нынешние звезды футбола в юном возрасте позируют с легендарными игроками.

Получилось очень трогательно, а местами – забавно. Оцените!

Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду.

Хулиан Альварес и Лео Месси.

Родриго и Неймар.

Матео Ковачич и Лука Модрич.

Габриэл Мартинелли и Поль Погба.

Томас Мюллер и Кай Хавертц.

Мауро Икарди и Макси Лопес. Что было дальше, вы знаете.

Иньеста и Гвардиола.

Карим Адейеми и Матс Хуммельс.

Маласиа и Вейналдум.

Дэвид Бекхэм и Харри Кейн.

Фернандо Торрес и Коке.

Педри и Хосе Мари Бакеро.

Мартин Петров и Фил Фоден.

Марадона и Неймар.

Преемственность поколений! Пожалуй, приз за лучшую фотографию стоит отдать Икарди и Лопесу.

Какое фото понравилось вам больше всего? Каких игроков на детских фотках не узнали?