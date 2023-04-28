24 комментария

📸 В Твиттере завирусился милейший тред. Фото футбольных звезд в детстве со взрослыми легендами
Одни футбольные легенды заканчивают свою блистательную карьеру, но в то же время другие звезды зажигаются на небосклоне нашей любимой игры.
Пользователь Твиттера под ником @modap_ поделилась милейшим тредом. В ветке собраны фотографии, на которых нынешние звезды футбола в юном возрасте позируют с легендарными игроками.
Получилось очень трогательно, а местами – забавно. Оцените!
Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду.
Хулиан Альварес и Лео Месси.
Родриго и Неймар.
Матео Ковачич и Лука Модрич.
Габриэл Мартинелли и Поль Погба.
Томас Мюллер и Кай Хавертц.
Мауро Икарди и Макси Лопес. Что было дальше, вы знаете.
Иньеста и Гвардиола.
Карим Адейеми и Матс Хуммельс.
Маласиа и Вейналдум.
Дэвид Бекхэм и Харри Кейн.
Фернандо Торрес и Коке.
Педри и Хосе Мари Бакеро.
Мартин Петров и Фил Фоден.
Марадона и Неймар.
Преемственность поколений! Пожалуй, приз за лучшую фотографию стоит отдать Икарди и Лопесу.
Какое фото понравилось вам больше всего? Каких игроков на детских фотках не узнали?
На фото Ковачич достаточно взрослый