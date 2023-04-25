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«Криштиану сыт по горло». Несколько журналистов утверждают, что отношениям пары Роналду-Родригес пришел конец

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Джорджина Родригес
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Джованна Гонсалес, журналист в телешоу Socialité, заявила, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес находятся на грани разрыва. Гонсалес утверждает, что в отношениях пары было слишком много тяжелых проблем.

«Причин для расставания много. Им будет сложно преодолеть кризис, потому что слишком многое нужно изменить. Одну сторону раздражает то, что делает другая. Они не могут найти точки соприкосновения».

Как сообщает Socialite, суперзвезда «Аль-Наср» устал от образа жизни Джорджины Родригес. Сообщается, что в настоящее время в Эр-Рияде Роналду проводит все больше и больше времени вдали от своей семьи, что сказалось на отношениях пары.

На португальском шоу Noite das Estrelas журналист, близкий друг матери Роналду Долорес Авейру, недавно заявил:

«Для Криштиану сейчас тяжелый момент, чем дальше он от матери, тем он менее сдержан. Мы понимаем, почему он все больше отдаляется от своей семьи. В своем шоу I am Georgina все, что она делает - это тратит, тратит и тратит. Хуже всего то, что она думает, что она на одном уровне с Криштиану. Вполне вероятно, что они расстанутся, реальность такова, что Криштиану сыт по горло».

Слухи об отношениях Джорджины Родригес и Криштиану Роналду ходят с тех пор, как они стали парой семь лет назад. Несмотря на сообщения о кризисе в отношениях, Джорджина и Роналду остаются вместе и воспитывают пятерых детей.

3 комментария

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Azamat Abdukadyroff
Ну в последнее время Морган больше поддерживает Роналду чем Джорджина, так что все может быть
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CopaAmerica
Второй сезон шоу Netflix «Я Джорджина» пролил свет на роскошный образ жизни испано-аргентинской модели. Бывшая сотрудница Gucci имеет большой интерес к изысканным вещам, а в частности - дизайнерским сумкам.

По информации Daily Mail, в коллекции Джорджины больше 150 сумок самых именитых брендов: Hermès, Chanel и Prada. Суммарная стоимость составляет не менее 1,2 миллионов фунтов стерлингов.

Чтобы хранить коллекцию сумок, кроссовок и ювелирных изделий, Родригес заказала огромный гардероб в IKEA.
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Рыжий Бизон
да ну не не верю: Рон начал что-то подозревать
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