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Мотивация от Джорджины: девушка Криштиану Роналду порадовала поклонников кадрами с тренировки

Джорджина Родригес
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова привлекла внимание поклонников. Красотка продемонстрировала свои потрясающие изгибы в социальных сетях, поделившись кадрами с тренировки.

Такие формы не могут не мотивировать!

Криштиану Роналду с семьей зимой переехал в Саудовскую Аравию, где выступает за «Аль-Наср», поэтому Джорджина регулярно делится с подписчиками деталями жизни звездной семьи в Эр-Рияде.

10 комментариев

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Kanonir152
Ответ Befire
Криш ее чпокает наверно
Да нет, ну Вы что
+14
-1
+13
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cektor
с какого года эти фотки ? у нее 7 айфон?))
+4
0
+4
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Baxxter
"Салтыкова клёвая! Прёшь её?" (с)
+4
-1
+3
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Befire
Криш ее чпокает наверно
+3
-2
+1
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Артём Ларсон
Почём окорочка?
+1
0
+1
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rusichi
Манкая...
0
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0
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Tollie
те, кого может порадовать такой "контент", не поклонники. это биологический мусор. такой же пустой, как и сама жоржына.
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зато патриот
Ответ Befire
Криш ее чпокает наверно
фу, вряд ли
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