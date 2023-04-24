10 комментариев

Мотивация от Джорджины: девушка Криштиану Роналду порадовала поклонников кадрами с тренировки
Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова привлекла внимание поклонников. Красотка продемонстрировала свои потрясающие изгибы в социальных сетях, поделившись кадрами с тренировки.
Такие формы не могут не мотивировать!
Криштиану Роналду с семьей зимой переехал в Саудовскую Аравию, где выступает за «Аль-Наср», поэтому Джорджина регулярно делится с подписчиками деталями жизни звездной семьи в Эр-Рияде.
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