10 комментариев

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова привлекла внимание поклонников. Красотка продемонстрировала свои потрясающие изгибы в социальных сетях, поделившись кадрами с тренировки.

Такие формы не могут не мотивировать!

Криштиану Роналду с семьей зимой переехал в Саудовскую Аравию, где выступает за «Аль-Наср», поэтому Джорджина регулярно делится с подписчиками деталями жизни звездной семьи в Эр-Рияде.