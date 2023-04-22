В матче против «Брентфорда» «Вулверхэмптон» предложил вывести команду на поле 8-летнему фанату «волков» по имени Харви.

Мальчик с врожденным заболеванием еще в раннем детстве перенес 64 операции на глаза, но сохранить зрение не удалось. Ребенок не может видеть.

Харви был очень рад, что получил возможность выйти на стадион любимой команды, вместе с игроками «волков». Мальчик вывел на поле Марио Лемина.

«Вулверхэмптон» обыграл соперника со счетом 2:0, а после матча юный фанат мило поболтал с Лемина. Между Марио и Харви состоялась трогательная беседа:

Харви: «Помнишь, я сказал тебе, что вы победите?»

Марио: «Да, конечно. Это для тебя. Ты счастлив?»

Харви: «Вы победили для меня?»

Марио: «Мы все выиграли для тебя! Мы все очень упорно трудились для тебя».

После полузащитник и юный фанат покатали мяч, а Лемина даже разрешил Харви прокинуть мяч себе между ног.

Ради таких моментов и существует футбол.