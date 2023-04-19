54 комментария

Очередной скандал с португальцем.

Саудовская Аравия − исламская страна со своими правилами поведения и законами. Похоже, что высокооплачиваемый форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пересек красную линию.

В перерыве матча между его «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем» (0:2) болельщики гостей решили спровоцировать форварда и начали выкрикивать фамилию главного антагониста Месси. Роналду не нашел лучшего ответа кроме как схватиться за яйца.

Клуб попытался сгладить ситуацию, выпустив следующий комментарий: «Роналду получил травму. Игрок «Аль-Хилаля» Густаво Куэльяр ударил его в очень чувствительную зону. Это подтвержденная информация».

По данным Relevo мало кто купился на такое объяснение, теперь саудовские болельщики в социальных сетях призывают не просто разорвать контракт с португальцем, но и депортировать его из страны. Им абсолютно наплевать на то, что он значит для футбола и как много денег ему заплатили. Их возмутило такое вызывающее поведение игрока в стране, где даже существует религиозная полиция.

В прошлом семья Роналду в Саудовской Аравии уже попадала в скандал, связанный с нарушением местных обычаев. В 2019 году был принят закон о приличии, который запрещает женщинам, в том числе иностранкам, оголять ноги и тем более выходить в свет с глубоким вырезом. Джорджина Родригес нарушила данное правило, но на первый раз ее простили. Девушке явно не очень комфортно в стране с такими запретами, так как она привыкла демонстрировать свое тело, а не скрывать его за одеждой.

Кроме этого в стране запрещено жить вместе неженатым мужчине и женщине. Только в том же 2019 году туристам разных полов разрешили снимать один номер отеля или гостиницы, а не раздельные. Так как Роналду и Джорджина прибыли в Саудовскую Аравию не с туристическими целями, то для них действует исключение.