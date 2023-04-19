54 комментария

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Саудовцы призывают к депортации Роналду. Все из-за его поведения в последнем матче чемпионата

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Джорджина Родригес
Футбол Футбол

Очередной скандал с португальцем.

Саудовская Аравия − исламская страна со своими правилами поведения и законами. Похоже, что высокооплачиваемый форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пересек красную линию.

В перерыве матча между его «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем» (0:2) болельщики гостей решили спровоцировать форварда и начали выкрикивать фамилию главного антагониста Месси. Роналду не нашел лучшего ответа кроме как схватиться за яйца.

Клуб попытался сгладить ситуацию, выпустив следующий комментарий: «Роналду получил травму. Игрок «Аль-Хилаля» Густаво Куэльяр ударил его в очень чувствительную зону. Это подтвержденная информация».

По данным Relevo мало кто купился на такое объяснение, теперь саудовские болельщики в социальных сетях призывают не просто разорвать контракт с португальцем, но и депортировать его из страны. Им абсолютно наплевать на то, что он значит для футбола и как много денег ему заплатили. Их возмутило такое вызывающее поведение игрока в стране, где даже существует религиозная полиция.

В прошлом семья Роналду в Саудовской Аравии уже попадала в скандал, связанный с нарушением местных обычаев. В 2019 году был принят закон о приличии, который запрещает женщинам, в том числе иностранкам, оголять ноги и тем более выходить в свет с глубоким вырезом. Джорджина Родригес нарушила данное правило, но на первый раз ее простили. Девушке явно не очень комфортно в стране с такими запретами, так как она привыкла демонстрировать свое тело, а не скрывать его за одеждой.

Кроме этого в стране запрещено жить вместе неженатым мужчине и женщине. Только в том же 2019 году туристам разных полов разрешили снимать один номер отеля или гостиницы, а не раздельные. Так как Роналду и Джорджина прибыли в Саудовскую Аравию не с туристическими целями, то для них действует исключение.

54 комментария

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Alexey Zenishchev
что за желтушная подача материала уровня экспресс-газеты?! никаких ссылок, цитат, фактора. вообще ничего. формулировки типа "мало кто поверил", "на первый раз простили", "девушке явно некомфортно в стране, ведь она привыкла оголять тело". Спортс, ты куда катишься?
+94
-6
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igls54
Че докопались? Нет у Рона яиц
+62
-8
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Руслан Узденов
Ответ Altim
Думаю, что ничего в итоге не будет) Но тут все хороши, и болелы, которые провоцировали, а потом обиделись, и Роналду, который повёл себя как мальчик в очередной раз, и страна с её дикими законами, пытающаяся даже иностранцев переделать под себя.
Страна никого и ничего не пытается под себя переделать. В ней есть своя культура, обычаи, религия и законы - будь добр, соблюдай. В противном случае, не приезжай. Это касается любой страны и даже отдельно взятых регионов внутри стран.
+39
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Игорь Климов
Видимо, допрыгался этот Кринж7 в Саудовской Аравии, значит может поехать доигрывать в чемпионат Сингапура или Фиджи)
+32
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Алексей Полиенков
Хорошо что депортировать призывают, а не обезглавить. Прогресс идёт.
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dalmolchun
"Пятница, полдень. Толпа окружила центр старого Рияда. Только что в главной мечети города завершилась большая молитва аль-Джума. Острый меч, длиной чуть больше метра, с загнутым по-арабски концом, выкованный из сияющей на солнце стали — занесен сейчас высоко над головой склонившейся на колени фигуры. Из-под белых одежд, скрывающих все тело, выглядывает только оголенная шея. Шестьдесят или больше человек замерли в ожидании, стоя по периметру широкой четырехугольной площади, охраняемые сбивчивым рядом из восьми солдат, одетых в униформу цвета бронзы. Миллиарды прильнули к телевизорам. Кто чем...Палач, занесший меч, принимает угрожающие размеры и кажется каким-то мистически-призрачным, похожим на видение, в своей длинной белой рубахе дишдаше и красной клетчатой повязке куфии. Он готов нанести решающий взмах, ставит правую ногу вперед, левую — широко назад, словно делает растяжку. Взнесенный меч дает секундный солнечный отблеск. Секундное мгновение — и..!
Но палач всего лишь плавно опускает меч на шею приговоренного. Дает ему почувствовать закаленную сталь. Тело преступника напрягается и замирает в ожидании. Меч снова заносится высоко вверх, только на этот раз все по-настоящему...Палач вытирает меч куском белой ткани. "
+14
-3
+11
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Tore2016
Видно арабы не разбираются в игроках - играет Роналду, а кричат " Месси".
+7
-1
+6
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EneNRa -OD
Ответ dalmolchun
"Пятница, полдень. Толпа окружила центр старого Рияда. Только что в главной мечети города завершилась большая молитва аль-Джума. Острый меч, длиной чуть больше метра, с загнутым по-арабски концом, выкованный из сияющей на солнце стали — занесен сейчас высоко над головой склонившейся на колени фигуры. Из-под белых одежд, скрывающих все тело, выглядывает только оголенная шея. Шестьдесят или больше человек замерли в ожидании, стоя по периметру широкой четырехугольной площади, охраняемые сбивчивым рядом из восьми солдат, одетых в униформу цвета бронзы. Миллиарды прильнули к телевизорам. Кто чем...Палач, занесший меч, принимает угрожающие размеры и кажется каким-то мистически-призрачным, похожим на видение, в своей длинной белой рубахе дишдаше и красной клетчатой повязке куфии. Он готов нанести решающий взмах, ставит правую ногу вперед, левую — широко назад, словно делает растяжку. Взнесенный меч дает секундный солнечный отблеск. Секундное мгновение — и..! Но палач всего лишь плавно опускает меч на шею приговоренного. Дает ему почувствовать закаленную сталь. Тело преступника напрягается и замирает в ожидании. Меч снова заносится высоко вверх, только на этот раз все по-настоящему...Палач вытирает меч куском белой ткани. "
Тебе бы фантика писать
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Варяг
Ответ Alexey Zenishchev
что за желтушная подача материала уровня экспресс-газеты?! никаких ссылок, цитат, фактора. вообще ничего. формулировки типа "мало кто поверил", "на первый раз простили", "девушке явно некомфортно в стране, ведь она привыкла оголять тело". Спортс, ты куда катишься?
Давно скатились, к сожалению. Как будто Чемпионат открываю, отличий вообще нет.
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Айхалец
Ответ Altim
Думаю, что ничего в итоге не будет) Но тут все хороши, и болелы, которые провоцировали, а потом обиделись, и Роналду, который повёл себя как мальчик в очередной раз, и страна с её дикими законами, пытающаяся даже иностранцев переделать под себя.
Дикими? Эта страна чтит свои традиции, в отличие от некоторых. Запад пропагандирует бесовщину, жаль, что и мы постепенно засасываемся в это болото.
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Alon Raven
Ответ Dmitry Shaolin
А зачем завершать, если играет в кайф, играет лучше большинства молодых и зарабатывает больше всех?
Ради совести.
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Alon Raven
Ответ WWP
Через пару год Месси тоже поедет,пацан с нормальным характером, в топ клубов их уже не кто не хочет
Ну да. ПСЖ хочет продлить, Барса назад хочет, ещё несколько клубов интересуются. Точно никто не хочет...
Клубы не хотят кринжа - добивающий, который портит имидж клуба и требует зп как у молодых.
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Michael Boldyrev
Это даже интересно. Там есть кому переругаться между собой: ведь кто-то притащил такую персону в страну шариата. Какая линия возобладает - курс на "европеизацию" или консервативное "построже-построже"?
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dutch74
А завершил бы карьеру вовремя - избежал бы такой ссылки и такого позора на склоне лет. Или бабло шейхов глаза застило ?
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CopaAmerica
Показывать жест с пестиком тоже правонарушение, зрители себе такого не позволяли
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Даня Чебыкин
Ответ Пирс Морган
Ждем новое интервью
пирс, успевай! а то перехватит кто-нибудь!!!
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Nikolay Kozlov
Хватит хейтить Криша за жест! Человек просто поправлял ботокс.
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Muhammad Juraev
Ответ garap83@ukr.net
Комментарий удален модератором
У фруктового так бомбит 🤣
Ты за пару тысяч продашься как твой кумир и будешь делать всё что эти "чуркистанцы" захотят)
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Messi GOAT
Как же это заслужено, как я рад тому что португальца7 даже саудиты ненавидят, это просто великолепно! Вишенкой на торте будет то что они поют песню Мееессии Мееессиии а он к ним даже не приедет)) Это Величие! А раналда как был бездарностью так ей и остался!
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Алексей Полиенков
Ответ Игорь Климов
Видимо, допрыгался этот Кринж7 в Саудовской Аравии, значит может поехать доигрывать в чемпионат Сингапура или Фиджи)
В Испанскую медиа-лигу)
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Игорь Климов
Ответ Константин Мельниченко
Да правильно всё сделал Криштиану! Болельщики его открыто провоцировали, но и он на них положил с "прибором"! А что он им кланяться был должен?! Красава!!!
Этот Кринж7 обязан соблюдать ВСЕ законы этого государства.
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Michael Boldyrev
Ответ Vladimir Sokolov
У кого деньги, тот и прав. Шейхи позволяют себе то, что не позволяют законы шариата
Так там деньги у всех: и у "либералов" (т.е. тех кто Криша пригласил), и у "консерваторов". И что самое забавное - все шейхи).
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Michael Boldyrev
Ответ Vladimir Sokolov
Потому им насрать на какие-то общественные возмущения
А шариат им зачем? Типа чисто приколы богатых?)
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agrebhol
Ответ Alexey Zenishchev
что за желтушная подача материала уровня экспресс-газеты?! никаких ссылок, цитат, фактора. вообще ничего. формулировки типа "мало кто поверил", "на первый раз простили", "девушке явно некомфортно в стране, ведь она привыкла оголять тело". Спортс, ты куда катишься?
«Это подтвержденная информация»
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garap83@ukr.net
Комментарий удален модератором
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