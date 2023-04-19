И фанатам это понравилось!

Работник «Челси» предложил Эдену Азару «вернуться» в «Челси» во время возвращения нападающего на «Стэмфорд Бридж».

Азар вновь навестил Западный Лондон, приехав вместе с «Реалом» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов.

Мадридцы выиграли со счетом 2:0 (4:0 по итогам двух матчей) без помощи бельгийца — всю игру он провел на скамейке.

Когда экс-нападающий «синих» после окончания встречи вернулся в раздевалку, его ненадолго остановил работник «Челси» и сказал ему «возвращайся».

Во второй части видео Азар проходит мимо журналиста Гильермо Раи, который снимал эти кадры. Раи спросил футболиста: «Эден, много воспоминаний?»

На что тот ответил: «Много, фух! И хороших».

Это небольшое видео разбудило в фанатах «Челси» чувство ностальгии, и в соцсетях начали вспоминать не только его лучшие моменты в лондонском клубе, но даже предлагать ему вернуться.

💬 «Он вернется, я знаю».

💬 «Боже, благослови человека, который сказал, «вернись» в начале».

💬 «Не думаю, что я когда-нибудь полюблю игрока так сильно, как его и Дрогба».

💬 «Возвращайся домой, мой король».

💬 «Слезы катятся по моим щекам, чувак».

Азар провел в «Челси» семь ярких сезонов, выиграв два титула Премьер-лиги, два титула Лиги Европы, а также Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Он забил 110 голов за клуб, прежде чем перейти в «Реал» за 103,5 миллиона фунтов стерлингов в 2019 году.

Но, как мы знаем, его карьера в «Мадриде» была омрачена травмами — за время пребывания в клубе он провел 75 матчей и забил всего 7 голов.

Может ли возвращение в «Челси» возродить его карьеру? Кажется, некоторые фанаты думают, что это была бы хорошая идея.