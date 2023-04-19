«Возвращайся». Работник «Челси» на «Стэмфорд Бридж» позвал Азара обратно в лондонский клуб
И фанатам это понравилось!
Работник «Челси» предложил Эдену Азару «вернуться» в «Челси» во время возвращения нападающего на «Стэмфорд Бридж».
Азар вновь навестил Западный Лондон, приехав вместе с «Реалом» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов.
Мадридцы выиграли со счетом 2:0 (4:0 по итогам двух матчей) без помощи бельгийца — всю игру он провел на скамейке.
Когда экс-нападающий «синих» после окончания встречи вернулся в раздевалку, его ненадолго остановил работник «Челси» и сказал ему «возвращайся».
Во второй части видео Азар проходит мимо журналиста Гильермо Раи, который снимал эти кадры. Раи спросил футболиста: «Эден, много воспоминаний?»
На что тот ответил: «Много, фух! И хороших».
Это небольшое видео разбудило в фанатах «Челси» чувство ностальгии, и в соцсетях начали вспоминать не только его лучшие моменты в лондонском клубе, но даже предлагать ему вернуться.
💬 «Он вернется, я знаю».
💬 «Боже, благослови человека, который сказал, «вернись» в начале».
💬 «Не думаю, что я когда-нибудь полюблю игрока так сильно, как его и Дрогба».
💬 «Возвращайся домой, мой король».
💬 «Слезы катятся по моим щекам, чувак».
Азар провел в «Челси» семь ярких сезонов, выиграв два титула Премьер-лиги, два титула Лиги Европы, а также Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Он забил 110 голов за клуб, прежде чем перейти в «Реал» за 103,5 миллиона фунтов стерлингов в 2019 году.
Но, как мы знаем, его карьера в «Мадриде» была омрачена травмами — за время пребывания в клубе он провел 75 матчей и забил всего 7 голов.
Может ли возвращение в «Челси» возродить его карьеру? Кажется, некоторые фанаты думают, что это была бы хорошая идея.
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