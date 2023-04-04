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«Не то чтобы мы сидели за чашечкой кофе». Жена Роберта Левандовски поделилась впечатлениями о партнерше Криштиану Роналду Джорджине Родригес

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Жена суперзвезды «Барселоны» Роберта Левандовски Анна рассказала о своем кратком общении с девушкой Криштиану Роналду Джорджиной Родригес.

Анна и Роберт Левандовски появлявились во втором сезоне документального сериала о жизни Джорджины Родригес «Я-Джорджина».

В подкасте Onet WojewódzkiKędzierski Анна рассказала о своем общении с партнершей Криштиану Роналду.

«Мы поздоровались и немного поболтали. На тот момент о Джорджине много говорили, потому что она тогда только потеряла ребенка».

«Потом мы встретились в Катаре, мы жили в одном отеле. Милая девушка. Я не так хорошо ее знаю. Не то чтобы мы сидели за чашечкой кофе и где-то вместе ужинали. Мы знакомы, несколько раз виделись на различных футбольных мероприятиях»».

Анна впервые встретилась с Джорджиной в Каннах в 2022 году, и с тех пор девушки несколько раз пересекалась.

3 комментария

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fatei4
Первый раз они встретились в каннахх. Потом несколько раз пересекались!!! Вы поняли, юзеры!? Пересекались!!! Несколько рааз!

Новости которые мы заслужили...
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Совесть Черданцева
Ответ Decard Show
Самая влиятельная девушка в мире футбола! И конечно же благодаря Португальца7!
Антонелла?
0
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Decard Show
Самая влиятельная девушка в мире футбола! И конечно же благодаря Португальца7!
0
-5
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