Жена суперзвезды «Барселоны» Роберта Левандовски Анна рассказала о своем кратком общении с девушкой Криштиану Роналду Джорджиной Родригес.

Анна и Роберт Левандовски появлявились во втором сезоне документального сериала о жизни Джорджины Родригес «Я-Джорджина».

В подкасте Onet WojewódzkiKędzierski Анна рассказала о своем общении с партнершей Криштиану Роналду.

«Мы поздоровались и немного поболтали. На тот момент о Джорджине много говорили, потому что она тогда только потеряла ребенка».

«Потом мы встретились в Катаре, мы жили в одном отеле. Милая девушка. Я не так хорошо ее знаю. Не то чтобы мы сидели за чашечкой кофе и где-то вместе ужинали. Мы знакомы, несколько раз виделись на различных футбольных мероприятиях»».

Анна впервые встретилась с Джорджиной в Каннах в 2022 году, и с тех пор девушки несколько раз пересекалась.