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🕊️💸 Учитесь, мужики. Джорджина Родригес и Антонелла Рокуццо рекламируют один и тот же бренд одежды для йоги

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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И никто об этом не переживает.

Антонелла Рокуццо (жена Лионеля Месси ) отметила в соцсетях «Alo Yoga» - бренд спортивной одежды, который активно сотрудничает с Джорджиной Родригес (девушкой Криштиану Роналду).

Аргентинская модель опубликовала небольшой клип, где показалась в форме «Alo Yoga».

r/AntonellaRoccuzzo - 🤩🤩🤩
Antonella Roccuzzo

Этот бренд базируется в Лос-Анджелесе, где занимается спортивной одеждой, включая леггинсы, топы и т.п. Жена Лионеля Месси и подруга Криштиану Роналду являются представителями компании, если верить информации ViaPais.

Продукция бренда не является люксовой, но относится к премиум-сегменту.

«Мы стремимся делать лучшую одежду для йоги в мире, чтобы вдохновить людей заниматься ею. Это наше призвание», - говорится на сайте организации.

7 комментариев

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прощай Роналду
Ответ Alexander Tsimbaluk
так и Месси с Роном оба рекламируют одни бренды. это только тут неадекваты готовы друг другу голову отгрызть в спорах, кто же лучше
Шахматы что ли?)
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прощай Роналду
Ответ Игорь Климов
Они обе аргентинки, возможно, из-за этого.
Одна скорее комплект, другая всё что в обтяг)
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Greatest Of All Time
Настоящая баба и Силиконовая баба.
0
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Игорь Климов
Они обе аргентинки, возможно, из-за этого.
+1
0
+1
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Alexander Tsimbaluk
так и Месси с Роном оба рекламируют одни бренды. это только тут неадекваты готовы друг другу голову отгрызть в спорах, кто же лучше
0
0
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Роман
А для кого эти новости? Настолько важная футбольная информация, как мы без неё были...
0
-1
-1
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davidoser
ну вообще говоря, они друг друга знают не хуже, чем их мужья. не помню уже, но вроде где-то слышал, что они в приятельских отношениях, тем более что обе аргентинки
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