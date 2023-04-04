7 комментариев

И никто об этом не переживает.

Антонелла Рокуццо (жена Лионеля Месси ) отметила в соцсетях «Alo Yoga» - бренд спортивной одежды, который активно сотрудничает с Джорджиной Родригес (девушкой Криштиану Роналду).

Аргентинская модель опубликовала небольшой клип, где показалась в форме «Alo Yoga».

Этот бренд базируется в Лос-Анджелесе, где занимается спортивной одеждой, включая леггинсы, топы и т.п. Жена Лионеля Месси и подруга Криштиану Роналду являются представителями компании, если верить информации ViaPais.

Продукция бренда не является люксовой, но относится к премиум-сегменту.

«Мы стремимся делать лучшую одежду для йоги в мире, чтобы вдохновить людей заниматься ею. Это наше призвание», - говорится на сайте организации.