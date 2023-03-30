АПЛ опубликовала список из 15 игроков, которые номинированы на попадание в «Зал славы». Первоначальный список включал в себя больше фамилий, но в последний момент из него исключили сразу шестерых.

Например, Мэтт Ле Тиссье, бывший игрок «Саутгемптона», был подвергнут тщательной проверке из-за противоречивых взглядов на коронавирус, вакцины и конфликт между Россией и Украиной, а после вычеркнут из списка.

Бывший защитник «Юнайтед» Патрис Эвра не попал в шорт-лист, так как суд Парижа осудил его за гомофобные комментарии про «ПСЖ».

Кроме Ле Тиссье и Эвра мимо последней стадии выбора пролетели Руд ван Нистелрой, Эдвин ван дер Сар, Робин ван Перси и Тедди Шерингем.

«Новые игроки получают право на номинацию каждый сезон после ухода из футбола, − говорится в сообщении лиги. − Также во внимание принимаются ряд других факторов. К примеру, данные о предыдущем голосовании для игроков, включенных в предыдущие шорт-листы «Зала славы», эпохи, позиции и достижения. Каждый игрок рассматривается в соответствии с этими факторами».