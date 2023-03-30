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АПЛ опубликовала шорт-лист претендентов на попадание в «Зал славы». Из него исключили шесть бывших игроков

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Саутгемптон Саутгемптон
Мэтт Ле Тиссье Мэтт Ле Тиссье
Клубы Клубы
Тедди Шерингем Тедди Шерингем
Робин ван Перси Робин ван Перси
Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар
Патрис Эвра Патрис Эвра
Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
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АПЛ опубликовала список из 15 игроков, которые номинированы на попадание в «Зал славы». Первоначальный список включал в себя больше фамилий, но в последний момент из него исключили сразу шестерых.

Например, Мэтт Ле Тиссье, бывший игрок «Саутгемптона», был подвергнут тщательной проверке из-за противоречивых взглядов на коронавирус, вакцины и конфликт между Россией и Украиной, а после вычеркнут из списка.

Бывший защитник «Юнайтед» Патрис Эвра не попал в шорт-лист, так как суд Парижа осудил его за гомофобные комментарии про «ПСЖ».

Кроме Ле Тиссье и Эвра мимо последней стадии выбора пролетели Руд ван Нистелрой, Эдвин ван дер Сар, Робин ван Перси и Тедди Шерингем.

«Новые игроки получают право на номинацию каждый сезон после ухода из футбола, − говорится в сообщении лиги. − Также во внимание принимаются ряд других факторов. К примеру, данные о предыдущем голосовании для игроков, включенных в предыдущие шорт-листы «Зала славы», эпохи, позиции и достижения. Каждый игрок рассматривается в соответствии с этими факторами».

1 комментарий

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GiGgS11
Т.е. не столь важно, каким ты был футболистом, важнее, что ты говорил про коронавирус, про войну, про цветных?

Н#х#я вообще такой зал славы тогда нужен? Впрочем, всё как всегда, чему тут удивляться 🤦
+3
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+3
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