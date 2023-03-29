9 комментариев

Что же он им такое объяснял?

К Роналду в Саудовскую Аравию с первого дня приезжают близкие друзья, с ними же он отмечал и свой день рождения.

Тех, кто на видео обедает с Кришем довольно легко идентифицировать – напротив сидит футболист «Витории Сетубал» Жозе Семеду, а слева от португальца еще один мужчина, присутствовавший на дне рождения Роналду, его имя неизвестно, а на фото в инстаграме его аккаунт не отмечен.

На видео Роналду что-то очень эмоционально объясняет своим спутникам и активно жестикулирует.

Есть версии, о чем разговор?