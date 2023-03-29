Гаспачо
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Роналду засняли на встрече с друзьями: неизвестно, о чем они говорили, но жестикуляция португальца взбудоражила соцсети😨

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Жозе Семеду
Футбол Футбол

Что же он им такое объяснял?

К Роналду в Саудовскую Аравию с первого дня приезжают близкие друзья, с ними же он отмечал и свой день рождения.

Тех, кто на видео обедает с Кришем довольно легко идентифицировать – напротив сидит футболист «Витории Сетубал» Жозе Семеду, а слева от португальца еще один мужчина, присутствовавший на дне рождения Роналду, его имя неизвестно, а на фото в инстаграме его аккаунт не отмечен.

На видео Роналду что-то очень эмоционально объясняет своим спутникам и активно жестикулирует.

Есть версии, о чем разговор?

9 комментариев

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BeastI666I
дааа прошли времена, остались в далеком прошлом, когда людей будоражили движения Роналду на футбольном газоне... сейчас вот до чего докатился. Смешно
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Stockt Malone
Рассказывает о том, что сеть взбудоражена видео дзюбы.
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KTK
Поет песню про шампанское
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Gustav Forsberg
"Мы все должны на своем месте, как святой Франциск, ежедневно мотыжить участок, тогда мы добьемся успехов"
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Дмитрий Комаров
Отличная новость
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Hollywood Hogan
Обсуждают теории Дугина про противостояние Атлантистам...
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Dmitry Shaolin
И что?
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9chymzyxvz
Обьясняет что посох должен был ему достаться
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Игорь Климов
Эта его жестикуляция похожа на видео Дзюбы), но скорее всего он это про свои голы в ворота Лихтенштейна и Люксембурга рассказывал собеседникам)
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