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Виктор Осимхен рассказал один из секретов своей результативности: оказывается, все дело в ставках💰💰💰

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Виктор Осимхен Виктор Осимхен
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Да-да, нигериец сам подтвердил.

В недавнем матче с «Торино» Виктор Осимхен сделал дубль, а его команда выиграла 4:0. У него 21 гол в сезоне чемпионата, он лучший бомбардир турнира.

В интервью DAZN Виктор заявил: «Я всегда хочу забить в каждом матче, чтобы африканским детям было что есть, я знаю, что они постоянно делают ставки на мои голы».

Вот такая мотивация у нигерийца, заслуживает уважения.

1 комментарий

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aya
Уверен, что он и благотворительности не чужд, отличный парень этот Витя!
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+3
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