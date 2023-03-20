Да-да, нигериец сам подтвердил.

В недавнем матче с «Торино» Виктор Осимхен сделал дубль, а его команда выиграла 4:0. У него 21 гол в сезоне чемпионата, он лучший бомбардир турнира.

В интервью DAZN Виктор заявил: «Я всегда хочу забить в каждом матче, чтобы африканским детям было что есть, я знаю, что они постоянно делают ставки на мои голы».

Вот такая мотивация у нигерийца, заслуживает уважения.