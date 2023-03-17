Ходит по грани.

В четверг вечером Джек Грилиш после тяжелого рабочего дня решил сделать себе чашечку вкусного горячего чая. Кажется, что же могло пойти не так?

Англичанин решил сфотографировать посуду, из которой пил. Пользователи, которые открыли сториз, сильно удивились тому, что увидели. На кружке был изображен партнер Грилиша по «Сити» Натан Аке, но в довольно странном виде.

На кружке красовалось мультяшное изображение защитника с женской грудью с надписью «Nathan Ake with Tits» («Натан Аке с грудью»). Сам Джек сопроводил фото подписью «Какая чашка чая и какое лицо у @nathanake».

Изображение быстро разлетелось по социальным сетям, а затем оно пропало из сториз игрока «Сити». Неизвестно, почему Грилиш решил удалить его, и было ли это решение принято самим игроком.

Нам удалось выяснить происхождение этой кружки. Она была представлена компанией FootballersWith, которая наносит на кружки изображения футболистов и тренеров, а также представителей мира кино с женской грудью.

Компания оценила фото Грилиша и заявила, что они «до смерти хотели рассказать людям» о том, что заказал у них игрок «Сити» и сборной Англии. Сториз Джека позволил увеличить продажи: «Это был очень хороший день для продаж. Интересно почему? Гвардиола − лидер, на втором месте Аке».

Неизвестно, забрал ли Аке кружку у Грилиша, но мы сомневаемся, что он выложит ее у себя.