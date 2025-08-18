Роскошные часы и автомобиль: Криштиану Роналду осыпал Джорджину Родригес подарками в честь помолвки

Криштиану Роналду наконец-то сделал предложение Джорджине Родригес, своей давней спутнице и матери двоих из его пятерых детей после девяти лет совместной жизни.

Звезда «Аль-Насра» и сборной Португалии не скупился, потратив целое состояние на невероятное кольцо с бриллиантом овальной огранки.

Но Роналду на этом не остановился: как стало известно SunSport, в честь помолвки он осыпал свою вторую половинку подарками на сумму более 270 000 фунтов стерлингов.

Самым дорогим подарком Роналду для Джорджины стал потрясающий белый электромобиль Porsche Taycan, на который он потратил 78 250 фунтов.

40-летний Роналду также подарил Родригес часы Audemars Piguet стоимостью 53 000 фунтов и Patek Philippe за 42 000 фунтов.

Роналду также потратил почти 7000 фунтов на новые сумки Christian Dior и Louis Vuitton.

И он дополнил щедрый подарочный набор различными платьями, что обошлось ему ещё в 18 700 фунтов.

Источник, близкий к паре, сообщил SunSport: «Он готовил этот подарок уже давно и хотел сделать его особенным для своей особенной возлюбленной. Он сделал этот момент поистине уникальным и уже работает над свадьбой, которая, скорее всего, состоится в 2026 году, после чемпионата мира. Это будет нечто грандиозное».