Алонсо высказался о судействе в матче «Барсы». Каталонцы забили, когда соперник лежал после удара в голову

Хаби Алонсо дал первую пресс-конференцию в качестве главного тренера перед матчем Ла Лиги. «Мадрид» начнет сезон-2025/26 домашней игрой с «Осасуной».

Журналисты не могли оставить нового тренера «Реала» без вопроса о судействе и главном сопернике «сливочных» – «Барселоне». Работа арбитра в первом матче каталонцев вызвала много споров, в том числе в эпизоде с голом Феррана Торреса.

Испанец забил, когда игрок «Мальорки» лежал в штрафной после попадания мяча в голову. Позиция «блауграны»: Антонио Раильо симулировал, арбитр не дал свисток, можно продолжать играть. Позиция соперников: после попадания мяча в голову игру нужно было остановить.

Алонсо не стал прямо отвечать на вопрос об этом эпизоде, вместо этого хитро сослался на коллегу: «Я не собираюсь комментировать каждую игру, но я слышал слова Аррасате и полностью с ним согласен».

А вот слова тренера «Мальорки», с которыми согласился Хаби:

«Мы видели непоследовательное судейство на протяжении всего матча, хотя на встрече с судейским корпусом нам объясняли, что после попадания мяча в голову игру нужно останавливать. И арбитр уже поднес свисток ко рту. Мы все подумали, что он свистнет, но, к всеобщему изумлению, он засчитал гол. Я не очень это понимаю. Арбитр сказал, что у игрока не было головокружения».

На чьей стороне правда?