Его можно понять, но все равно получилось некрасиво.

«Интер» буквально проскочил в закрывающиеся двери лифта ¼ финала – «Порту» был точно не хуже, а где-то португальцам просто дичайше не повезло.

«Мы здорово сыграли и выглядели лучше в обоих матчах, но сегодня не смогли сделать самое важное – забить. Нужно отдать игрокам должное – они провели великолепный матч.

«Интер» превосходил нас лишь на протяжении 10 минут в этом противостоянии, когда играл в большинстве после удаления Отавио в Милане», – сказал главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау.

После игры наставник португальцев отказался жать руку рулевому «Интерса» Симоне Индзаги, чем вызвал не менее эмоциональное негодование итальянца.

«Интер» впервые за 12 лет выступит в четвертьфинале Лиги чемпионов. В последний раз «нерадзурри» выходили в 1/4 финала в сезоне-2010/11 и на этой стадии турнир и закончили.