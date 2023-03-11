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«Он всегда опасен». Эдер Милиато опасается атакующего дуэта «Ливерпуля» перед ответным матчем в 1/8 финала ЛЧ

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Звезда «Мадрида» Эдер Милитао опасается угрозы, которую может представлять дуэт «Ливерпуля» Роберто Фирмино и Мохамед Салах, во время ответной встречи команд в 1/8 финала Лиги чемпионов 15 марта.

«Сливочные» выиграли первый матч на «Энфилде» 21 февраля со счетом 5:2. Они проигрывали 2:0 на 14-й минуте, но совершили камбэк забили пять голов.

«Вечер на «Энфилде» получился одним из самых незабываемых в карьере для меня – мы выиграли 5:2, и я забил гол – это невероятный момент для любого футболиста, но у «Ливерпуля» супер состав, и мы не хотим сюрпризов на «Бернабеу», - цитирует Милитао Express.

«Мо Салах в хорошей форме, он всегда опасен, а в матче против «Мадрида» он будет очень мотивирован. Также хочу отметить Роберто Фирмино – он снова забивает. Так что до финального свистка ответного матча еще ничего не решено и расслабляться нельзя».

В этом сезоне у Салаха 22 гола и 11 результативных передач в 38 играх в разных турнирах. Фирмино, который играет с Милитао за сборную Бразилии, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в разных соревнованиях в этом сезоне, но у него на 10 игр меньше, чем у Салаха.

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