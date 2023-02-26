🤔 Дневная футбольная лига? Президент Либерии вышел на поле и показал высший уровень футбольного мастерства 🤩
56-летний Джордж Веа почти так же хорош, как и 30 лет назад.
Президент Либерии решил напомнить всему миру, что нельзя говорить «футболист» в прошедшем времени.
Обладатель «Золотого мяча», а ныне политик Джордж Веа вышел на футбольное поле, где показал потрясающий уровень мастерства и скорости. Напомним, что экс-нападающему «Монако», «ПСЖ» и «Милана» уже 56 лет.
Соцсети впечатлены.
💭 «Защитники даже не пытаются отобрать мяч».
💭 «Выиграть «Золотой мяч» и стать президентом - настоящий флекс».
💭 «Даже он лучше, чем Trashford».
💭 «Из-за расизма я предпочту праймового Веа, а не Месси 2012 года».
💭 «Хотел бы я наблюдать за ним во время его карьеры».
Мог бы играть вместе с сыном в «Лилле»?
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