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🤔 Дневная футбольная лига? Президент Либерии вышел на поле и показал высший уровень футбольного мастерства 🤩

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Джордж Веа Джордж Веа
Футбол Футбол

56-летний Джордж Веа почти так же хорош, как и 30 лет назад.

Президент Либерии решил напомнить всему миру, что нельзя говорить «футболист» в прошедшем времени.

Обладатель «Золотого мяча», а ныне политик Джордж Веа вышел на футбольное поле, где показал потрясающий уровень мастерства и скорости. Напомним, что экс-нападающему «Монако», «ПСЖ» и «Милана» уже 56 лет.

Соцсети впечатлены.

💭 «Защитники даже не пытаются отобрать мяч».

💭 «Выиграть «Золотой мяч» и стать президентом - настоящий флекс».

💭 «Даже он лучше, чем Trashford».

💭 «Из-за расизма я предпочту праймового Веа, а не Месси 2012 года».

💭 «Хотел бы я наблюдать за ним во время его карьеры».

Мог бы играть вместе с сыном в «Лилле»?

2 комментария

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Ненавидящий2.0
в ПСЖ я его не застал, не смотрел футбол в то время ещё, а вот в Милане он был крут
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Ленар Кадыров
"Дай пробью по технике!" 😅
+1
0
+1
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