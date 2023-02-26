56-летний Джордж Веа почти так же хорош, как и 30 лет назад.

Президент Либерии решил напомнить всему миру, что нельзя говорить «футболист» в прошедшем времени.

Обладатель «Золотого мяча», а ныне политик Джордж Веа вышел на футбольное поле, где показал потрясающий уровень мастерства и скорости. Напомним, что экс-нападающему «Монако», «ПСЖ» и «Милана» уже 56 лет.

Соцсети впечатлены.

💭 «Защитники даже не пытаются отобрать мяч».

💭 «Выиграть «Золотой мяч» и стать президентом - настоящий флекс».

💭 «Даже он лучше, чем Trashford».

💭 «Из-за расизма я предпочту праймового Веа, а не Месси 2012 года».

💭 «Хотел бы я наблюдать за ним во время его карьеры».

Мог бы играть вместе с сыном в «Лилле»?