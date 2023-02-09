Семья из Испании проделала большой путь ради клуба из третьего дивизиона Англии. Когда-то им просто понравился его логотип

Переиграли в футбольный симулятор.

Ранним утром субботы Фернандо Баталлон и его двоюродные братья совершили шестичасовую поездку туда и обратно из Луго, что на севере Испании, в Ист-Мидлендс, на расстояние в 2250 км. Их целью было собственными глазами увидеть матч третьего по силе английского дивизиона − «Дерби Каунти» против «Моркэма».

Братья выбрали идеальный матч: «Дерби» разгромил соперника со счетом 5:0, а голы были на счету Дэвида Макголдрика (хет-трик), Джеймса Коллинза и Джейсона Найта. Сейчас «бараны» идут на четвертом месте в таблице Д3.

Три года назад Фернандо и его кузены решили сыграть в FIFA за «Дерби», так как им просто понравилось лого клуба. После ряда успешных сезонов за «Дерби» в симуляторе их связь с клубом стала настолько сильной, что они начали следить за ним в реальной жизни. Семья изучила всю историю «баранов», а не только ограничилась славными временами под руководством Брайана Клафа.

«Это был один из лучших уикендов в моей жизни, − рассказал Фернандо Баталлон в интервью клубному подкасту «Дерби Каунти». − Все начало с режима карьеры в FIFA. Однажды вечером мы возвращались с вечеринки, а мой двоюродный брат предложить начать новую карьеру в FIFA. Мы не знали, какую команду выбрать. Потому решили взять команду с логотипом, который понравится больше всего. Еще один мой кузен, который знал о «Дерби», я без понятия откуда, сказал, что у «баранов» лучшее лого. Мы проверили и нам понравилось. Я не могу это просто так объяснить. Это случилось примерно в 2019 или 2020 году.

Сперва мы просто играли за клуб, а потом я узнал, что о них есть фильм − «Проклятый «Юнайтед». Мы посмотрели его и подумали, что он потрясающий, начали изучать историю команды. Мы знали, что на тот момент «Дерби» не играл в АПЛ, но мы знали, что они выигрывали с Брайаном Клафом. Мы полюбили эту команду, нам понравилась история, а затем все перешло в реальную жизнь. Мы были в шоке, когда узнали, что «Дерби» выигрывал АПЛ, потому что сперва нам казалось, что это маленький клуб.

Нам пришлось откладывать поездку из-за пандемии. Была еще одна причина − для нас это довольно дорогая поездка.

С игрой нам очень повезло: билеты обошлись дешево. «Прайд Парк» оказался большим стадионом. Это не то же самое, что смотреть матчи на телефоне. Кроме того, матчи чемпионата трудно смотреть в Испании. У «Дерби» были проблемы, похожие на те, что случились с нашим «Луго» в Испании − проблемы с владельцами. Получается, что мы выбрали похожие клубы. Мы еще не решили когда, но точно вернемся на стадион. Попытается пробить выезд на последний матч сезона».