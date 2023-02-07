Президент «Айнтрахта» под следствием: его 13-летнего сына задержали в школе с наркотиками

Большие проблемы.

Пока «Айнтрахт» Оливера Гласнера готовится к плей-офф Лиги чемпионов, в котором команде предстоит сыграть против «Наполи», у президента клуба Петера Фишера есть проблемы посерьезнее.

По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, сына Фишера, которому 13 лет, поймали с другом в школе с кокаином. Из-за этого проблемы возникли не только у парня, но и у его отца, матери и 25-летнего старшего брата, которых обвиняют в покупке и хранении запрещенного вещества. Утверждается, что наркотики хранились таким образом, что к ним без проблем получил доступ несовершеннолетний. У старшего сына Фишера в прошлом уже была судимость.

Прокуратура провела обыск в квартире Фишеров и собака-ищейка обнаружила вещество на прикроватной тумбочке президента. Позже анализ подтвердил, что это кокаин. Полиция пока не дала ответ на то, кому же принадлежало вещество, потому обвиняемыми проходит все представители семьи. В худшем случае тому, против кого конкретно будет выдвинуто обвинение, грозит несколько лет тюрьмы.

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер выступил с поддержкой Петера Фишера:

«Тебя судят очень быстро. Когда у кого-то дела идут не очень хорошо, вам нужен кто-то, кто поддержит вас, − сказал Гласнер. − Вот почему он пользуется наибольшей поддержкой всех нас в клубе. Все остальное − не наша проблема. На нас это не влияет, пока мы не сталкиваемся с этим напрямую».

Фишер стал президентом «Айнтрахта» в 2000 году. С тех пор он переизбирался восемь раз, причем последний раз, в сентябре 2022 года, набрал целых 79,85% голосов. Рекорд пришелся на предыдущие выборы 2018 года − 99%.