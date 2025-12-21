Португальский фанат сравнил сборную Португалии, взявшую бронзу на Евро-2000, с нынешним состав. Счет разгромный 💀

Сборная Португалии уже может не переживать о титулах. В 2016-м европейские бразильцы взяли Евро. Но и без этого у них есть радостные страницы в футбольной истории – бронза на ЧМ-66, три бронзы и серебро Евро (1984, 2000, 2004, 2012).

Нынешний созыв, которым руководит Роберто Мартинес, считается одним из фаворитом ЧМ-2026.

Опытный португальский фанат сравнил действующий состав с тем, что взял бронзу Евро 25 лет назад. Ему предстоял трудный выбор: Бруну Фернандеш или Руй Кошта…

Какой счет у вас?