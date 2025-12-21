Филипе Луис навестил «Атлетико» – вышло трогательно 🥹

Филипе Луис – один из самых многообещающих тренеров мирового футбола. Лишь два года назад он повесил бутсы на гвоздь, а уже возглавляет сильнейший клуб Южной Америки.

Спорить бесполезно, ведь есть факт: за 15 месяцев «Фламенго» Луиса взял Кубок и Суперкубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.

Пока вы привыкаете к новому амплуа легенды «Атлетико», поностальгируйте, ведь Луис приехал к старым друзьям в Мадрид.

Напомним, Луис суммарно провел в «Атлетико» восемь лет, выиграв семь трофеев и проведя 333 матча.

А может… вот она – смена Диего Симеоне?