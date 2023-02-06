Роналду отметил 38-й день рождения в Саудовской Аравии: стало известно, кого португалец пригласил на праздник
Отмечал в узком кругу.
В воскресенье 5 февраля Роналду исполнилось 38 лет, отметил это событие португалец в компании Джорджины Родригес, сына и нескольких близких друзей.
Среди них был и футболист «Витории Сетубал» Жозе Семеду, который участвовал в нескольких известных фотосессиях с участием Роналду.
И кстати, празднования не было. Приехали самые близкие друзья поддержать. Среди них был еще двоюродный брат Криштиану.
День рождение Джио отметили в узком кругу. Там были все домашние. Сестра Джорджины с мужем приехали.
Роналду тоже отмечал в самом близком кругу.
Траур думаю у всех народов до года. Жизнь продолжается, но боль не утихает