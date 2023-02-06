Роналду отметил 38-й день рождения в Саудовской Аравии: стало известно, кого португалец пригласил на праздник

Отмечал в узком кругу.

В воскресенье 5 февраля Роналду исполнилось 38 лет, отметил это событие португалец в компании Джорджины Родригес, сына и нескольких близких друзей.

Среди них был и футболист «Витории Сетубал» Жозе Семеду, который участвовал в нескольких известных фотосессиях с участием Роналду.