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Роналду отметил 38-й день рождения в Саудовской Аравии: стало известно, кого португалец пригласил на праздник

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Жозе Семеду
Футбол Футбол

Отмечал в узком кругу.

В воскресенье 5 февраля Роналду исполнилось 38 лет, отметил это событие португалец в компании Джорджины Родригес, сына и нескольких близких друзей.

Среди них был и футболист «Витории Сетубал» Жозе Семеду, который участвовал в нескольких известных фотосессиях с участием Роналду.

Cristiano Ronaldo offers his teammate Jose Semedo some words of advice | Daily Mail Online
MidiaNews | CR7 e Semedo curtem as férias em dia de calor e shortinhos

4 комментария

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Игорь Климов
Очередной раз получился не День рождения, а пафосная фотосессия.
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Ronny92
В узком кругу, ну вы поняли
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Adi Sars
Не знал что в Саудовской Аравии носят шубы
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на войне как на войне
И что, автор? Семеду и Мигель друзья со времен Спортинга. С Рикарду он дружит со времен Фергюсоновского МЮ. С Эду подружились в Реале. Джулия, жена Эду, подруга Джорджины.

И кстати, празднования не было. Приехали самые близкие друзья поддержать. Среди них был еще двоюродный брат Криштиану.

День рождение Джио отметили в узком кругу. Там были все домашние. Сестра Джорджины с мужем приехали.
Роналду тоже отмечал в самом близком кругу.
Траур думаю у всех народов до года. Жизнь продолжается, но боль не утихает
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