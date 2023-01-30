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Джорджина отметила свое 29-летие в компании Роналду и детей: был трехъярусный торт и гигантская скульптура бабочки

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Джорджина Родригес
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Отмечали в Саудовской Аравии.

Джорджине Родригес исполнилось 29 лет в прошлую пятницу, она отпраздновала это ужином в ресторане в Эр-Рияде вместе со своим мужем Криштиану Роналду и пятью детьми пары.

В своих социальных сетях испанская модель поделилась некоторыми подробностями роскошной вечеринки, на которой было персонализированное меню, трехъярусный торт , неоновая фреска с надписью «С днем ​​рождения, Джорджина (Feliz Birthday Georgina, на португальском языке)» и даже гигантская скульптура бабочки.

Образ, выбранный для празднования этого события, состоял из белого платья миди, туфель-лодочек и сумки Hermés.

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