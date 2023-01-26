Гаспачо
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👑 Короли передач. Смотрим главных ассистентов мирового футбола. Если с первым местом все понятно, то дальше вас ждет шок 😲

Лионель Месси Лионель Месси
Луиш Фигу Луиш Фигу
Луис Суарес Луис Суарес
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Неймар Неймар
ПСЖ ПСЖ
Томас Мюллер Томас Мюллер
Барселона Барселона
Бавария Бавария
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Мало кто знает, что...

Голы – это хорошо, но что не менее важно, так это голевые передачи.

Издание GOAL подсчитало лидеров в истории мирового футбола по этому показателю.

С первым местом все понятно – Лионель Месси вне конкуренции, ведь на его счету уже 350 голевых передач.

Второе место вас точно удивит, поскольку там расположился Луис Суарес! Уругваец оформил 287 ассистов – фантастика!

Замыкает тройку лидеров – Луиш Фигу, отставший от уругвайца на 4 голевых паса.

На четвертом месте – Томас Мюллер, который, скорее всего, к концу сезона ворвется в тройку лидеров.

Пятая позиция за Неймаром, который ассистировал 276 раз.

Отметим, что Криштиану Роналду замыкает десятку лучших – у португальца на счету 247 голевых пасов.

Кто вас удивил больше всех?

24 комментария

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ThomasMuller13fan
Ответ Миха Игнат
Странно почему не написали Бензема, у которого 207
А здесь видно, что Зидана и Роналдиньо вписали просто за известность. У Ибры 227, в диапазоне 227-247 ещё 8 человек, а в диапазоне 207-227 только Зидан, хотя статистически там должно быть ещё больше игроков.
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Pavlo Pedko
Ответ barca1899messi
У Роналдиньо карьера скорее всего покороче а он отдал почти 200 передач
Карьера Ронни оставила двоякое впечатление. Всякий великий игрок уникален, но казалось, что для Роналдиньо футбол - не главное. И голевые передачи тоже.
+1
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chouchou
Ответ Абдул Абакаев
в очередной раз убеждаюсь что за ужач была тройка MSN. до сих пор зол на Неймара
Неймар на 5 лет младше да еще и с таким количеством травм, уже в этом году может стать вторым в этом списке, если вторую часть сезона проведет как первую..
+2
0
+2
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Миха Игнат
Странно почему не написали Бензема, у которого 207
+1
0
+1
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Universal1000
Ответ ßd ßy
А как же ваше любимое "предголевые"
Месси и по предголевым лидер очевидно. Это ж не переоцененный замыкатель Роналду какой-то.)
+9
-1
+8
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rej1sta
Ответ Абдул Абакаев
в очередной раз убеждаюсь что за ужач была тройка MSN. до сих пор зол на Неймара
Тоже. Очень жаль, что наблюдали их магию всего лишь 3 сезона…
+5
-1
+4
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barca1899messi
Ответ Pavlo Pedko
Марадона велик. В другое время и с более короткой карьерой, единственный игрок здесь из прошлой эпохи.
У Роналдиньо карьера скорее всего покороче а он отдал почти 200 передач
0
0
0
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barca1899messi
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Голевые передачи Лео Месси-это искусство.Голевые передачи Кринжа-это кринж)(не удавшиеся удары(обрезы),передачи на пол метра(в основном за пределами ворот) и т.д.) примерно 90 процентов.Ну и процентов 10 то,что можно назвать голевыми передачами.К слову у Лео наоборот 10 процентов на пол метра и т.д.,ну и 90 процентов Футбольные шедевры.
👎👎👎👎👎
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-2
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barca1899messi
Ответ Dmitry Shaolin
247 на ровном месте не бывает. Искусство - это уметь признавать очевидные вещи.
💯💯💯
+1
-3
-2
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Абдул Абакаев
в очередной раз убеждаюсь что за ужач была тройка MSN. до сих пор зол на Неймара
+10
0
+10
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Dmitry Shaolin
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Голевые передачи Лео Месси-это искусство.Голевые передачи Кринжа-это кринж)(не удавшиеся удары(обрезы),передачи на пол метра(в основном за пределами ворот) и т.д.) примерно 90 процентов.Ну и процентов 10 то,что можно назвать голевыми передачами.К слову у Лео наоборот 10 процентов на пол метра и т.д.,ну и 90 процентов Футбольные шедевры.
247 на ровном месте не бывает. Искусство - это уметь признавать очевидные вещи.
+9
-7
+2
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Терминатор///Айлбибекович
Голевые передачи Лео Месси-это искусство.Голевые передачи Кринжа-это кринж)(не удавшиеся удары(обрезы),передачи на пол метра(в основном за пределами ворот) и т.д.) примерно 90 процентов.Ну и процентов 10 то,что можно назвать голевыми передачами.К слову у Лео наоборот 10 процентов на пол метра и т.д.,ну и 90 процентов Футбольные шедевры.
+10
-8
+2
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ßd ßy
Ответ a-fon
Вот тебе и Хави/Иньеста которые всю работу делали за Месси.
А как же ваше любимое "предголевые"
+4
-7
-3
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aleksandr-sevidov@mail.ru
Вальдерама… Карл… Вальдерама…. Как он столько отдал передач?????!!!! Его Роже Мила называл дураком
0
0
0
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Алпн Гаев
А где Иньеста?
+3
0
+3
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Айлин 1990
Удивил конечно Суарес и Фигу.
Думал в топ 3 Ди Мария.
+3
-1
+2
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Игорь Климов
Ответ mishin.dp
Только представьте какие показатели были бы у Озила, если бы он ленился?
Так это можно сказать про оооооочень многих футболистов)
+2
-2
0
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Игорь Климов
В этом списке лучших ассистентов, первое место Лео Месси вообще не вызывает удивления, но другие игроки приятно порадовали, респект!
+3
-4
-1
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Pavlo Pedko
Марадона велик. В другое время и с более короткой карьерой, единственный игрок здесь из прошлой эпохи.
+5
0
+5
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shark308
Л.Фигу конечно монстр был в этом плане, шикарные передачи раздавал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a-fon
Вот тебе и Хави/Иньеста которые всю работу делали за Месси.
+30
-5
+25
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Али Османов
И тут Роналду замыкает)))
+36
-5
+31
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mishin.dp
Только представьте какие показатели были бы у Озила, если бы он ленился?
+5
-2
+3
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Kirill IA
удивило отсутствие Рауля и Иньесты
+23
-1
+22
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