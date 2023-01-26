👑 Короли передач. Смотрим главных ассистентов мирового футбола. Если с первым местом все понятно, то дальше вас ждет шок 😲
Мало кто знает, что...
Голы – это хорошо, но что не менее важно, так это голевые передачи.
Издание GOAL подсчитало лидеров в истории мирового футбола по этому показателю.
С первым местом все понятно – Лионель Месси вне конкуренции, ведь на его счету уже 350 голевых передач.
Второе место вас точно удивит, поскольку там расположился Луис Суарес! Уругваец оформил 287 ассистов – фантастика!
Замыкает тройку лидеров – Луиш Фигу, отставший от уругвайца на 4 голевых паса.
На четвертом месте – Томас Мюллер, который, скорее всего, к концу сезона ворвется в тройку лидеров.
Пятая позиция за Неймаром, который ассистировал 276 раз.
Отметим, что Криштиану Роналду замыкает десятку лучших – у португальца на счету 247 голевых пасов.
Кто вас удивил больше всех?
Думал в топ 3 Ди Мария.